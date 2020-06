El día sábado 13 de junio se llevó a cabo la llamada marcha ANTI AMLO, y tal pareciera que con camionetonas y autos último modelo se puede tumbar del poder a un Presidente de la República, honor a quien honor merece, no se debe negar que el presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, le supo llegar al pueblo durante 18 años de lucha en pos de llegar a la presidencia, y más con la ayuda de los principales partidos políticos en México, como lo son el PRI y el PAN, los malos gobiernos emanados de estos partidos hicieron o en su caso le ayudaron a AMLO a llegar al poder, se olvidaron de las mayorías de nuestro país, que son los POBRES, aquellos que perdieron la esperanza en tener una mejor calidad de vida, de ellos se olvidaron, se olvidaron de fortalecer la economía en nuestro país, de tantas cosas que la clase media baja esperaba con ansia y esperanza de mejorar su entorno, un sin número de motivos para dejar de creer en esa clase de políticos, llega un supuesto LÍDER y les habla lo que ellos quieren escuchar, es lógico que esta gente buscaría en AMLO la ESPERANZA que ellos habían perdido, y que ahora estos mismos partidos y la sociedad en mediana escala quieren ver caer al LÍDER.

Lo decía al principio, no es con marchas, ni con autos de modelo reciente como se protesta, no, esto hace que estas marchas hagan más fuerte al presidente, y sus seguidores se aferran más a él, y no es así.

A la gente hay que decirle qué es lo que AMLO prometió y no ha cumplido, decirle que la economía en México ha descendido un 8.8 por ciento, que el fraude que se quiso cometer en Baja California, la Suprema Corte de la Nación le dio un revés, que las obras magnas de este sexenio como son, el TREN MAYA, LA REFINERÍA DE DOS BOCAS Y EL NUEVO AEROPUERTO, son obras que pueden esperar, mientras en los hospitales las personas se están muriendo por cientos, y es más importante estas obras que la vida de los mexicanos, también decirles a los trabajadores que AMLO está solicitando tomar LAS AFORES para así continuar con su proyecto, también explicarles que los actos delictivos son ocasionados por gente manejada para llevar a cabo ese tipo de desmanes y crear pánico en un país, que bien o mal vivíamos en paz, decirles que este año la deuda pública ha crecido al doble que en el sexenio de PEÑA NIETO, que es el año más violento en la historia reciente de nuestro país. Así es como se manifiestan los ciudadanos, no arriba de un auto con aire acondicionado, si la sociedad está cansada del presidente QUE SALGA A LA CALLE COMO LO HACE UN INCONFORME COMÚN.

De esas y tantas cosas más se puede hablar, pero se vuelve al mismo estilo tradicional, la sociedad tendrá que buscar otros esquemas de cómo manifestarse, y creemos que este no es el correcto, todos queremos a nuestro país, y derrocando a un presidente no es como se llega a una mejor calidad de vida, como dijo aquel, haya sido como haya sido, AMLO es el Presidente de MÉXICO, y si queremos que a los mexicanos nos vaya bien, le tiene que ir bien a México.