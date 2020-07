¿Por qué la apertura a la nueva normalidad?

Es claro que era necesario que los comercios iniciaran labores y así la economía se abriera, sin duda alguna era una bomba de tiempo que de un momento a otro explotaría y la forma más fácil para el gobierno federal fue dejar que cada mandatario estatal tomara sus propias decisiones, y lógico pues cada estado conoce a fondo la gravedad de la pandemia, el caso de Sinaloa es muy semejante a los demás estados, en el entendido que el Secretario de Salud es una persona muy bien informada de la situación de cada uno de los municipios, se comenta que el mismo secretario en momentos discrepa con el gobernador Quirino Ordaz sobre algunas decisiones que el mismo ejecutivo ordena, hasta algunos alcaldes han ordenado que las acciones tomadas por el gobernador Ordaz Coppel no se lleven a cabo por no convenir a sus municipios, tal es el caso de Mazatlán, cuando se había anunciado por el gobierno del estado que los gimnasios abrirían sus puertas inmediatamente el alcalde, el Químico Luis Guillermo Benítez Torres ordenó lo contrario y así los dueños de estos negocios tendrán que esperar la anuencia del municipio para iniciar labores, por otro lado, el domingo pasado se abrieron al público los famosos TIANGUIS en diferentes partes del puerto de Mazatlán. Esperemos que esto no traiga consecuencias graves de contagios, pero en un plazo de 15 días tendremos los resultados de contagio de estas acciones, ya que la mayoría de la ciudadanía no cumple con las mínimas medidas de protección.

Hablando de los personajes que habrán de buscar alguna candidatura dentro del PRI, cabe señalar que la mano que mese la cuna se llama QUIRINO ORDAZ C., y a pesar de que falta tiempo, algunos personajes por cierto muy rentables para el tricolor se han visto en el tercer piso, allá en la capital del estado, ni más ni menos estamos hablando de FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ, que si bien es cierto se decía que no las traía todas consigo con el gobernador, pues esto es un claro reflejo del trabajo político que está haciendo el ejecutivo, la persona más rentable para el tricolor en Mazatlán es precisamente PUCHETA y el gobernador lo sabe, de ser Pucheta el abanderado del PRI para la alcaldía de Mazatlán y JESÚS VALDEZ PALAZUELOS para Culiacán, despeja muchas sospechas de que el PRI le estaba allanando el camino a MORENA para ganar SINALOA, pero en este tema faltan muchas líneas que escribir, porque si no es así AMLO está mandando señales de que no intervendrá en los comicios de 2021, pero como le digo, a esto le falta mucho, y cosas peores veremos, como la aparición por enécima vez del personaje que se asemeja a MR BARRIO, quien paga por pelear por las causa justas e injustas, el negocio es pelear, y nos referimos a la gladiadora MARIBEL CHOLLET MORÁN, que sin duda son los residuos del político clásico que creen que el pueblo los va a comprar por sus discursos demagógicos.

Las cartas con las que cuenta el PRI en Sinaloa para los diferentes puestos de elección son varias y valdrá que las juegue con gente de sobrada calidad moral y honestidad comprobada.

AL TIEMPO