El Covid-19 y sus misterios

La pandemia del Covid-19 vino a desenmascarar algunas situaciones y a ratificar otras. Para aquellos que podemos platicar cómo nos fue en esta guerra contra el maldito virus no queremos buscar culpables, de eso la historia se encargará de hacerlo, primeramente darle gracias a Dios de haber superado esta crisis terrible y en segundo término a mi doctor, que por razones obvias, no doy su nombre.

Lo cierto es que al haber vivido esta experiencia, una de las cosas que me quedan claras es que me hace recordar esa frase tan popular que dice: A RÍO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES, pues las farmacias y los laboratorios médicos han hecho su AGOSTO, porque medicamentos recetados por los doctores que antes de la pandemia costaban 40 pesos, cuestan ahora hasta 250 pesos, lo más grave es que los acaparan los mismos empleados de algunas farmacias para revenderlos. Las clínicas y hospitales no se quedan atrás. Ya que existen algunas que solicitan anticipos de montos inimaginables para ingresar a un paciente por Covid-19, y qué decir de esas farmacias PATITO que cuentan con DOCTORES que parecen todo menos eso, que hasta ellos han incrementado las consultas y si usted tiene suerte lo atienden, si no, pues busque a ver dónde lo atienden.

Me pregunto dónde está LA PROFECO, con quien puede el cliente quejarse de los abusos que se están cometiendo, lejos que el gobierno atienda la PANDEMIA mínimo supervise todo estos abusos que se están cometiendo en hospitales, farmacias, hasta algunos doctores VORACES.

El culpable de la pandemia no es el gobierno, me refiero al culpable de la expansión del virus, pero sí es responsable de regular todo este tipo de problemas, LA PROFECO Y COEPRISS HAN ENTERRADO LA CABEZA y están dejando solos a los ciudadanos.

Según la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, la pandemia se extenderá hasta el año entrante, en tanto la vacuna contra el virus no salga al mercado, aquí quiero hacer un RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN SLIM, por la humanitaria labor de financiar la tan esperada vacuna contra el Covid-19, que nadie se quiera colgar la medallita de que por ellos la vacuna se descubrió, existe un tratado con ARGENTINA para su elaboración y así llegue a México en los próximos meses.

Por último, quiero agradecer a toda mi familia, amigos y compañeros de trabajo, que en ningún momento me dejaron solo. MUCHAS GRACIAS.