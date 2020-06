El gobierno federal, a través del Subsecretario de Salud, Hugo López Gattel, anuncia el regreso a la nueva normalidad, en días pasados se estableció la dinámica de cómo sería este regreso a las actividades, y precisamente se dio a conocer que sería mediante un semáforo a nivel nacional que marcaría la situación real de cada una de las entidades federativas del país, dejando así claro que el sistema de salud sería el único facultado para señalar qué estado estaba en riesgo alto de contagio, o cuál estaba en menor grado del mismo, lo cierto es que al dar a conocer el sábado pasado el famoso SEMÁFORO, resulta que toda la República Mexicana, excepto el estado de Zacatecas, estaban el color ROJO, lo que indica que estamos en máximo riesgo de contagio.

No nos explicamos cómo será que si por ejemplo en Sinaloa estamos en ROJO, se vaya a iniciar con la NUEVA NORMALIDAD, si con el solo levantamiento de la Ley Seca los casos por Covid-19 se dispararon, no entendemos cómo los ciudadanos vayan a respetar que la vida normal no ha llegado, entendemos la necesidad de los sinaloenses y de todos los mexicanos por regresar al trabajo, pero también la salud es lo más importante, el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, claro que está jugando con el score, pues oponerse a las indicaciones del Gobierno Federal, como lo han hecho algunos gobernadores, le traería algunos problemas para lo que resta de su gobierno,

Lo que sí es que a partir de hoy lunes serán días muy difíciles para todo el país, pues los mexicanos carecemos de obediencia para todo tipo de instrucciones y más viniendo del gobierno, pero, en fin, usted mantenga las medidas que nos indica el sector salud.

LAS GIRAS DEL PRESIDENTE

El inicio de las giras del presidente de la República que iniciarán mañana martes 2 de junio, no sabemos si estará mandando un mensaje o el llamado a la nueva normalidad, lo cierto es que el presidente pone en riesgo su propia salud y como primer mandatario y por la edad que tiene, pone en riesgo no sólo su salud, sino también la estabilidad del país, no sabemos si sus allegados le comenten al presidente que sus reuniones deberán ser con el mínimo de personas.

La pandemia del Covid-19 ya pasó a no ser preocupación de AMLO, pues la pandemia que viene es precisamente la económica, que será el reto más fuerte a vencer por el gobierno federal, pero sin el apoyo a los empresarios ni a los sectores productivos del país vemos muy difícil que la situación económica mejore por el resto del año, en ese tenor es que al presidente le urge iniciar sus giras y pensemos que llevará mensajes de aliento a aquellos que han perdido si no todo, la mayoría de sus negocios. AL TIEMPO.