El Covid-19 avanza en Sinaloa y en el puerto de Mazatlán

Sin duda alguna, los esfuerzos hechos por el Gobierno del Estado y los municipios parecería que fueran en vano, pues la ciudadanía no entiende o no tiene idea de lo grave de la PANDEMIA del Covid-19, el caso del puerto de Mazatlán es grave, que en sólo 48 horas las estadísticas se han elevado para convertirnos en el segundo municipio después de la capital del estado en el número de contagios, que en los últimos dos días en el puerto han sido de 80 casos.

Por más medidas implementadas por el gobierno municipal, tanto en playas, campos deportivos, sanitizando plazas, lugares públicos, a los mazatlecos nos viene valiendo muy poco, pero cuando veamos el problema dentro de nuestras familias, eso sí, comenzamos a criticar al gobierno, quién se acuerda del QUÉDATE EN CASA, son muy pocas las personas que hacen su trabajo desde casa, pero ahí también los empresarios llevan toda la culpa, porque existen negocios NO PRIORITARIOS y tienen a sus trabajadores como si fueran días normales.

Nos preguntamos por qué la labor de la COEPRIS SE REDUCE EN ANDAR CERRANDO EXPENDIOS DE CERVEZA ÚNICAMENTE, por qué si existen negocios de actividades no prioritarias, no se les molesta, el llamado al delegado en el estado, JORGE ALAN URBINA, a que se aplique el ‘suelo parejo’.

A nivel nacional la situación es crítica, por primera vez se le vio algo preocupado al presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y es que sin duda la PANDEMIA ya rebasó a las autoridades de Salud, pues los números no cuadran de acuerdo a la situación real en los hospitales de la República. Para dar un ejemplo de ello, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio unas cifras muy diferentes a las exhibidas por el subsecretario de salud, HUGO LÓPEZ GATTEL, las distintas estadísticas proporcionadas día a día no marcan la realidad, será estrategia del gobierno para no alarmar a la población, pero lo cierto es que tenemos que seguir las instrucciones de las autoridades de Salud, de no ser así, veremos que al final los culpables de que la curva de contagios no se aplane, seremos los mismos ciudadanos. AL TIEMPO.