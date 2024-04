Trópicos Subterráneos | Los Partidos políticos (de y para) los Políticos partidos

“En los partidos políticos no prevalece la razón democrática, sino el uso de los sentimientos para ganar adeptos. El partido político es la escuela perfecta que está bajo el mandato del servilismo y la mediocridad”. -Alberto Buela-.

Son los que saben lo que nos hacen con lo que hacen en el cinismo puesto en el todos somos la posición y oposición de la historia patria para la historia matria, siéndonos y haciéndonos de la perversión en que la razón democrática publipropagandiza a la fagocitación de los sentimientos-emociones polarizad@s y confrontad@s con la procesión funeral en el proceso electoral, (de y para) proseguir democráticamente en el servilismo de la cantidad humaniutilitarista y en la mediocridad de la calidad humanista, de las fuerzas vivas a las debilidades muertas en la seguridad de la violencia y la criminalidad para la corrupción y la impunidad, sonando a blanda interrogación cuando responde machuchona y machaconamente bajo las tormentas de mierda, de lodo, y, de sangre.

¿A qué razón democrática responden-responsable, ética y moralmente los partidos-políticos con los políticos-partidos y repartidos en la posición-la oposición, de las prerrogativas partidarias económicas a las rogativas ciudadanas sociales, de quiénes y para quiénes, asistiendo con las promesas serviles en la dispersión de los dineros entre los pobres (de y para) el pueblo bueno y sabio?

En “La crisis de la democracia tutelada”, Gilberto López y Rivas, plantea:

“Aquellos militantes honestos, que los hay, que aún piensan en la trasformación revolucionaria de nuestras sociedades, debieran cuestionar si hacer política a través de la vía institucionalizada en partidos ha dejado experiencias tan negativas, que se torna imprescindible explorar nuevos caminos, o volver a reflexionar planteamientos teóricos que han criticado sistemáticamente estas prácticas políticas”.

Uno que es alguno en(tre) nosotros con algunos honestos en los demás y en los otros, tenemos que vernos con la honestidad valiente del Estado-Obrador y la prosperidad compartida de Claudia, porque en la transformación revolucionaria que no es la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano, el movimiento-partido de Morena que es el-la servidor(a)-sirviéndose de la nación a través del Estado-Obrador, el bienestando social es el malestando en la salud, la educación y la seguridad con la autosuficiencia alimentaria de los pescadores pescando en la tierra y los agricultores arando en el mar, los partidos políticos con los políticos partidos en la práctica también se sirven, porque en la teoría el cacumen que es la “facultad extraordinaria para razonar, deducir y comprender lo difícil y confuso” de la 4t, no es más que retransformación de lo mismo de antes con lo diferente de ahora en 2018-2024 en marcha con el proceso electoral acompañado por la procesión funeral, porque así como el Estado-Obrador patriarcal polarizó a los hombres y ofendió a las mujeres, el Estado-Matriarcal de Claudia tendrá que confrontar a las mujeres y regañar a los hombres, domésticamente, no pudiéndose del todo con todos darse la prosperidad compartida más que con mentidas verdades y lamentables mentadas de madre-matriarcales, (porque Agripina de Luvina dice que el gobierno no tiene madre), con más homicidios y feminicidios, los vivos y los sobrevivientes, los muertos y los desconocidos con los desaparecidos, porque lo que han sido la democracia representativa y la democracia directa o participativa de las manos alzadas (de y para) la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano, lo autocrático en el Estado-Obrador es serse y hacerse valer para verse del lado izquierdo liberal, autoritario y conservador con el querer y el ejercer el poder, a todo modo, lo que para Norberto Bobbio:

“No se puede decir que la transformación democrática de la sociedad se haya realizado. Ni siquiera podemos decir que esta transformación de hecho sea posible; solamente podemos decir que de ahora en adelante el avance de la democracia se medirá por la conquista de los espacios que hasta ahora están ocupados por los centros de poder no democrático(s). Son tales y de tanta importancia estos espacios que la democracia integral, en el supuesto de que sea no solamente una meta deseable sino también posible, todavía es lejana e incierta”, desde el Estado-Obrador a la Yo-Claudia-con la prosperidad democrática compartida, la directa y la participativa, los pesos vencedores en la acumulación del SuperPeso, no son los contrapesos vencidos de la desposesión por la corrupción y la impunidad, por la violencia y la criminalidad (de y para) la gente y los demás, los otros y nosotros.

Comprendo que no se entienda lo que ejemplifico con las citas textuales de autores que leo y releo porque busco en ellos lo que no encuentro en los partidos políticos (de y para) los políticos partidos, y al serme y hacerme un objetor de conciencia-contra el Estado-Obrador, cito, otra vez, a Norberto Bobbio, para cerrar y reabrir con lo que sigue en tanto el Estado-Obrador sigue en donde está, en el Palacio Nacional, y donde estará, en La Chingada.

Nos recuerda Bobbio:

“Entiendo que el mal menor es un triste consuelo, y no conforta mucho el argumento de que los cambios sociales son lentos, casi imperceptibles, y que es necesario no ser demasiado impacientes. No digo que este segundo argumento sirva para consolar a los más jóvenes de la impotencia por modificar el estado de cosas presente -con respecto al cual los años en los que estallaron las revueltas juveniles ahora pueden ser juzgados, por lo menos en nuestro país, como años de vacas gordas y de relaciones políticas y humanas todavía decentes (la degradación de nuestro sistema político debe partir de la matanza de la plaza Fontana)-, sino que digo que sirve para explicar por qué el sentido de impotencia nació el llamado reflujo”.

Si lo anterior tiene relación con Italia por lo de la plaza Fontana en los años de plomo, por qué no en la plaza de Las Tres Culturas, tal vez sí o quizás no, el futuro no se construyó porque los hijastros de Fox y los hijos del Estado-Obrador no tenían ni tienen que serse y hacerse los jóvenes construyendo el futuro-pasado porque el presente lo han transformado en el reflujo (de y para) la Historia Patria de La Chingada en los años 2018-2024, con el Basurero de la Historia 2000-2018, porque la polarización de la posición en la confrontación de la oposición, la desunión, la lucha y el debate de los liberales autoritarios y conservadores son la simulación y el simulacro, de a veras y de a mentiras, acompañados con la procesión funeral al proceso electoral, violenta y criminalmente políticos que no son inocentes ni culpables, acaso, corruptos e impunes, donde los delincuentes de cuello blanco y los seres humanos de los narcosicarios no son iguales como tampoco No Somos Iguales la gente y los demás, los otros y nosotros.

Misiva Mínima/Sem Data:

Los Partidos políticos (de y para) los Políticos partidos con los voceros, los analistas y los periodistas en los medios y las redes sociales que son los mismos de antes con los diferentes de ahora, los de la izquierda que cobran como y con los de la derecha: liberales autoritarios y conservadores que siempre se piden pruebas cuando lo que hay son las evidencias como la complicidad de Fox con Calderón y la de Peña con Obrador y el Estado-Obrador con Yo-Claudia.

En lo que la cal y la arena son echadas a paladas, las tormentas de mierda, de lodo, y, de sangre con el agua a desmedida e irracionalmente atormentadas y tormentosas, las práctica éticas con la guía y las conductas morales con cartilla del Estado-Obrador y Morena, la posición y la oposición, los medios, los analistas, las redes sociales, los voceros y los periodistas se preparan con los paraguas y los impermeables, la gente y los demás, los otros y nosotros nadamos en la nadería de la nada, del nadie y del alguien con la fiesta de la democracia transformada con cara de mujer.