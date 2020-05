Realidad de la política mexicana y sus efectos en la vida nacional

Quisiera iniciar con una aclaración respecto a los reclamos de algunas personas sobre mis columnas escritas con anterioridad, donde me comentan que critico mucho al Presidente De la República ÁNDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y lo cierto es que su servidor no tiene nada en contra del primer mandatario, ni en contra de ningún político, es más, el presidente ni en el mundo me hace, pero como medio de comunicación tengo el derecho a la LIBERTAD DE EXPRESION, que así lo marca nuestra CARTA MAGNA, que como muy seguido los políticos se la pasan por el arco del triunfo, si no pregúntenle a BROZO, CARLOS LORET DE MOLA, LÓPEZ DÓRIGA, ETC, ETC, bueno, pero ese no es el punto.

Definitivamente si se escribe sobre LOPEZ OBRADOR, ves que el señor cada semana da la nota, quisiera hacer un pequeño análisis sobre la gestión del presidente a escasos casi 17 meses de mandato, espero no se molesten los amlovers.

En días pasados el presidente envió un decreto (orden) al Congreso de la Unión, donde exponía que el ejército tendría que servir de apoyo a la Guardia Nacional en las labores que a la misma guardia le conciernen, y lógico que los diputados de MORENA inmediatamente le dieron curso a este decreto y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y el EJÉRCITO MEXICANO podrá llevar a cabo labores de las policías estatales y municipales, esto no sería extraño si el mismo AMLO en campaña fue una de sus banderas de que el EJÉRCITO DEBE ESTAR EN LOS CUARTELES Y NO EN LAS CALLES, el mismo Mario Delgado, diputado actual y coordinador de los diputados de MORENA en el Congreso, criticaba arduamente al gobierno de PEÑA NIETO respecto a que el ejército debería de estar en los cuarteles, el mismo fósil de la política en México, MANUEL BARLETT, siendo senador en tribuna expresó que eso era una militarización del país, y ahora el DIPUTADO MARIO DELGADO SE HA QUEDADO CALLADO ANTE EL JEFE AMLO, que poca moral de estos personajes, recuerde SR PRESIDENTE COMO EN CAMPAÑA PROMETIÓ REGRESAR AL EJÉRCITO A LOS CUARTELES.

Otra promesa de campaña que el PRESIDENTE no ha cumplido, es terminar con la CORRUPCION EN MÉXICO, le voy a recordar al presidente sobre los casos de corrupción de su SUPER DELEGADO EN EL ESTADO DE JALISCO, a quien se le otorgaron contratos por compra de medicamentos por 150 millones de pesos y usted SEÑOR PRESIDENTE se ha quedado callado,el caso más reciente es la compra de RESPIRADORES ARTIFICIALES QUE EL IMSS COMPRÓ A UNA EMPRESA DEL HIJO DEL FÓSIL DE LA POLÍTICA EN MEXICO “MANUEL BARLETT”, que por cierto los vendió a precio alzado por más del 50% del precio normal, y que gracias a una investigación hecha por “MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCION” que encabeza XÓCHITL GÁLVEZ, dieron marcha atrás a ese acto de corrupción, ah pero su director del IMSS, ZOEL ROBLEDO inútil para el cargo, por cierto defendió a capa y espada la compra corrupta hecha a esta empresa.

Estos y otros casos más de corrupción, en Veracruz y en otros estados, valdría más dejarlos para otra ocasión.

Lo cierto es que el discurso llevado durante sus campañas lo pusieron en Palacio Nacional, discursos y promesas que usted no ha podido cumplir, y no porque sea un hombre mal intencionado, no, al contrario, es un hombre que no sabe o no quiere entender que no es igual andar en campaña que gobernar, y si se carece de conocimientos pues la cosa se torna más difícil, pues no escucha a nadie más, porque equipo de trabajo no tiene, se entiende que usted llegó al poder por el hartazgo de los mexicanos, de un pueblo que tenía sed de que lo escucharan, de un pueblo con hambre de justicia Social y que por desgracia los gobernantes anteriores se olvidaron de ellos, pero créame, se admira su tesón por ayudar a los que menos tienen, pero también usted se está olvidando de sectores muy importantes para el país,nos asustamos en días pasados cuando expresó que si los empresarios quebraban sus empresas pues que era problema de ellos,y que era inmoral que el estado los apoyara, entonces la pregunta es, ¿no es inmoral las promesas no cumplidas?, ¿no es inmoral los actos de corrupción que usted ha solapado?, preguntamos cuándo se va a poner a gobernar, porque hasta ahora se ha dedicado a repartir el dinero de los mexicanos con su lema “PRIMERO LOS POBRES”, y déjeme decirle que nuestro país lo componemos todos los mexicanos, los que producimos, los que pagamos impuestos, los que generamos empleos, etc., etc.

Si por esto me siguen criticando, pues AL TIEMPO.