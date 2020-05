Autoridades pasivas ante la pandemia del Covid-19

No se sabe quién es más irresponsable, si los ciudadanos que no acatan las indicaciones de las autoridades de salud, o el mismo gobierno que no aplica la ley, existen empresas que hacen caso omiso de las restricciones, lo que se vivió en SINALOA el pasado 30 de abril (día del niño) y específicamente en PASTELERÍAS PANAMA en la capital del estado y el puerto de Mazatlán, fue prueba fiel de la voracidad de estos empresarios, que sin importarles la PANDEMIA DEL COVID-19 pusieron en riesgo a la población, con filas que llegaban hasta cien personas sin guardar la sana distancia, quedando de manifiesto que primero está el negocio que los ciudadanos, pero esto no para aquí, nos preguntamos ¿DÓNDE, estaba la COEPRIS EN SINALOA? ¿DONDE ESTABA PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO? no nos vengan a decir que no se percataron de tal salvajada, ¿qué les pasó? Se hicieron de la vista gorda, nos preguntamos, habrá alguna sanción para este establecimiento, porque no escuchamos a los gobiernos estatales ni municipales o acaso estos empresarios gozan de privilegios para violar la ley, lo cierto es que estos ciudadanos que ahí estuvieron, deseamos no pase a mayores, eso lo veremos en 15 días más que ojalá y no pase nada.

LA COEPRIS: ha servido de ‘florero’ en esta pandemia como dijera AMLO, pues la verdad vemos establecimientos que carecen de toda prevención, ¿dónde están?, nos preguntamos.

El COVID-19 ATACA SINALOA

Los esfuerzos que hace el gobierno del Estado de Sinaloa es arduo, pues aunque los recursos federales han ido a la baja, el gobierno del Estado, encabezado por Quirino Ordaz, no baja la guardia, pues con la terminación del hospital General de Culiacán y asignarlo únicamente para personas contagiadas por el COVID-19 y administrado por las fuerzas armadas, pone de manifiesto la preocupación del gobierno para que las cosas vayan bien en el estado.

El desmantelamiento del Sector Salud en el estado tiene NOMBRE y se llama MARIO LÓPEZ VALDEZ, quién no recuerda el escándalo en que se vio envuelto el ex secretario de salud, Echevarría Aispuro, a quien le importó más hacerle la boda a su hija en España, que la salud de los sinaloenses, y más grave haber entregado al ejército el disque elefante blanco de Urías, donde se construiría el hospital general de MAZATLÁN, donde ahora existe un hospital militar de alta especialidad, mientras el exgobernador MALOVA vive en San Diego, California, en una mansión, mientras los sinaloenses estamos padeciendo los estragos de esta PANDEMIA.