El Covid-19 y la economía

Sin duda alguna el día de ayer 10 de mayo fue muy diferente, no hubo visitas al panteón,

no hubo flores que llevar, ni fiestas que realizar, pero lo que si hubo fue mucha responsabilidad de los que aun tienen a su querida madre, pues gracias a la tecnología, la mayoría de las personas felicito a su madre a través de un smartphone o sea celular, sin duda alguna muchos nos quedamos con el deseo de sentir el calor de nuestras mamas, claro los que la tienen físicamente, y los que no, la visitaremos posteriormente en el campo santo, lo cierto es que reconocemos la rectificación del gobierno municipal en la decisión de no permitir el acceso a comensales en los restaurantes del puerto, que sin duda alguna hubiera sido un retroceso en la evolución del COVID19.

Lo cierto es que se deben acatar todas y cada una de las recomendaciones en relación al contagio de esta pandemia que azota nuestro planeta, si bien es cierto vemos con optimismo como los países que vivieron esta tragedia están volviendo a la vida normal, pero el esfuerzo fue gigantesco y aun así siguen tomando sus precauciones, el mensaje que mandan estos países es seguir al pie de la letra las indicaciones de las autoridades del sector salud, y así llevar a su fin esta pandemia, la recomendación sigue en su mismo tenor QUEDATE EN CASA, salir únicamente para lo esencial-

Uno de los problemas que trae consigo el COVID19,es sin duda el problema económico que se avecina, y la verdad no vemos por donde este la solución a este, el Presidente De La Republica Andrés Manuel López Obrador de no apoyar a los empresarios estos se irían a la quiebra y esto les dijo AMLO,SIN VAN A QUEBRAR LAS EMPRESAS, PUES QUE QUIEBREN, ES INMORAL QUE EL ESTADO APOYE A LAS EMPRESAS EN QUIEBRA. que los empresarios corran con esa responsabilidad, la verdad no se si el presidente tiene conocimiento de cuantos empleos se han perdido durante la pandemia del COVID19,la cantidad de mas 500 mil empleos, mismos que se vera difícil recuperarlos en los próximos meses, el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL ha recomendado a nuestro país solicitar un crédito para enfrentar la pandemia del COVID 19, ante la renuencia del presidente de

la republica a las recomendaciones del FMI, lo cierto es que los empresarios no tienen un futuro halagador que digamos y mucho menos el sector obrero, que sin duda la perdida de empleos se vendrá en cascada y se estiman la perdida de mas de 2 millones de empleos en los próximos dos meses, mismos que supuestamente el presidente AMLO crearía de mayo a diciembre de este mismo año, solamente falta que el gobierno federal no explique cual seria la mecánica para crear ese numero de empleos, de lo contrario el panorama en México hablando económicamente se avizora trágico. AL TIEMPO.

