A ocho días de iniciada la NUEVA NORMALIDAD, respecto al regreso para reactivar la economía, no solo del estado de Sinaloa si no en todo el país, vemos con tristeza que lejos de de reactivar la economía los contagios por Covid-19 van a la alza, poco se ha podido lograr en la disminución de contagios, lo cierto es que los ciudadanos no entendemos que el problema es demasiado delicado y con el desacato de las instrucciones de las autoridades de salud, será imposible combatir esta pandemia que muchas vidas ha cobrado, pero también las autoridades forman parte de este desacato, en días pasados el presidente de la república en el sureste mexicano declaro que la mejor medicina para no contagiarse de Covid-19 es, NO MENTIR,NO ROBAR Y NO TAICIONAR, como decirles a los familiares de las personas que han perdido la batalla ante este mal que este es el antídoto para la cura del covid19, ha sido una burla completa de parte del primer mandatario hacia todo el pueblo de México, y secundado por la Secretaria De Gobernación OLGA SÁNCHEZ CORDERO, quien en tono de burla se dijo ser inmune a este mal, porque ella estaba protegida.

Nos preguntamos si nuestra máximas autoridades en México se mofan de la tragedia que estamos viviendo, que nos espera al resto de los mexicanos, CLARO que ellos están protegidos con todos los cuidados que puedan existir, pero los mexicanos que se tienen que ganar el sustento día a día, que si no trabajan no comen, a ellos que les dice el señor presidente y la secretaria de gobernación, no se valen este tipo de declaraciones cuando en nuestro País las personas fallecidas ya se cuentan por miles diariamente, dejar al garete a los mexicanos eso habla de la poca sensibilidad con la que cuentan este tipo de gobernantes.

LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ

Ha circulado como reguero de pólvora que dicha unidad deportiva, pasara a ser la cede de las fuerzas básicas del nuevo equipo de futbol MAZATLAN FC, que vendría a formar parte del paquete ofrecido al GRUPO SALINAS, para así completar las instalaciones de dicho proyecto deportivo, de tal manera que el consejo ciudadano que opera este inmueble dejara de hacerlo, si el próximo jueves los integrantes del cabildo REGIDORES así lo votaran, cabe mencionar que de llevarse acabo este tipo de negociación, quedarían en el desamparo miles de deportistas porteños, ya que seria exclusivo de este grupo empresarial, al cual lógico ve por sus propios intereses, en el supuesto caso de que así fuera, nos preguntamos que se le ofrece a cambio AL MUNICIPIO, porque ha sido tónica del alcalde de cuando el municipio concesiona algún bien inmueble siempre ha pedido beneficios para el municipio, ahora nos preguntamos, si para los EMPRESARIOS es negocio traer al equipo MORELIA a Mazatlán.

Recibir un estadio que le costo a los sinaloenses 450 millones de pesos ahora hay que cederles la UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ, claro que será en comodato y se dice que será operada por el IMDEM, entonces cual es la GRAN INVERSIÓN que hace el grupo salinas en el puerto de Mazatlán.

Lo cierto a querer o no lo deportistas mazatlecos tendrán que girar sus miras hacia otros horizontes… AL TIEMPO.