Emergencia sanitaria Capítulo VI

“Y que, en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo 9º fracción 17ª de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVD-19, por lo que, con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS Cov-2-COVID-19” (Marcelo Ebrard Casaubon - 30 de marzo de 2020)

El término "emergencia de salud pública de interés internacional" es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando un brote de alguna enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo.

El jueves 30 de enero de 2020; el Comité de Emergencias convocado por el Director General de la OMS se reunió para tratar sobre el brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV), y convino que el brote cumplía los criterios para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional y propuso hacer públicos diversos consejos y recomendaciones temporales. En la declaración se solicita a todos los países afectados aportar información y prepararse para aislar a las personas infectadas. Las medidas recomiendan regular actividades comerciales, viajes, además de realizar inspección a pasajeros (en aeropuertos), mercancías y puntos de carga de contenedores.

El lunes 30 de marzo; el Consejo de Salubridad General acordó declarar emergencia sanitaria en México, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS Cov-2-COVID-19 por causa de fuerza mayor. En las declaraciones de México y la OMS el objetivo es el mismo; contener el brote.

El acuerdo entró en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. Se determinó que todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior las dictará la Secretaría de Salud y la mayor parte de ellas ya las dio a conocer el subsecretario de Salud. También solicitó a los tres niveles de gobierno y a las diferentes dependencias del gobierno federal.

Los objetivos generales son garantizar la estabilidad económica, realizar actividades de seguridad pública, obtener suministros médicos y tareas de análisis e investigación; todo para la contribución y poder hacer frente a la pandemia.

Los acuerdos dan certidumbre a la reacción de los distintos niveles de gobierno en México. Las medidas no evitarán infecciones, pero sí ayudarán a poder administrar mejor los casos afectados. Por otro lado; los gobiernos estatales resolvían el problema implementado diferentes medidas. Por ejemplo, el gobierno de Yucatán propuso multar hasta con 86 mil pesos y hasta 3 años de cárcel a quien no respete aislamiento.

La Ciudad de México dotará de kits médicos para su atención y repartirá botiquines para el mantenimiento de quienes tienen síntomas de coronavirus. Otros Estados han optado por cerrar negocios como cines, bares, plazas comerciales, extensión de plazos para el pago y realización de impuestos locales. Otros estados optaron por implementación de retenes y puestos de vigilancia además de suspensión de vuelos que provienen de localidades afectadas.

En Sinaloa; se hará suspensión de actividades hoteleras por un mes, las capitanías de puertos exhortan a los dueños de las embarcaciones turísticas a que no naveguen y mantengan las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud.

Se espera que la pandemia sea larga y seguirán las infecciones como hasta ahora en China. Luego de pasar la etapa más difícil se espera otra ola de infecciones menos severa hasta que podamos controlarla. Las medidas y recomendaciones son las mismas que nos han repetido hasta el aburrimiento; lavarse las manos y no salir de casa.

La pandemia será controlada y las infecciones controladas. Las instituciones y Secretarías deben hacer lo pertinente para que las personas y empresas no resulten más afectadas económicamente. A ver como pagamos los abonos chiquitos, mensualidades de productos y servicios adquiridos previamente. Se espera que podamos mantener las condiciones básicas de alimentación, seguridad y salud con las medidas a seguir.

