Avances de una vacuna

“Mis hermanas, hermanos y amigos, Esta no será la última crisis sanitaria mundial. Cuando llegue el próximo, ¿serán los mismos titulares? ¿Dirán que después de la pandemia de Covid-19, el mundo se retorció las manos, escribió informes y no cambió nada? ¿O dirán que Covid-19 fue un punto de inflexión para la seguridad sanitaria mundial y para la salud mundial? Esta es nuestra oportunidad de escribir esa historia ahora. Se necesita una vacuna con urgencia para controlar la pandemia. Pero, como sabe, no solucionará las vulnerabilidades de raíz. Una vacuna no puede abordar la subinversión mundial en funciones esenciales de salud pública y sistemas de salud resilientes, ni la necesidad urgente de un enfoque de “Una sola salud” que abarque la salud de los seres humanos, los animales y el planeta que compartimos. No existe una vacuna para la pobreza, el hambre, el cambio climático o la desigualdad….” (Tedros Adhanom - Director general de la Organización Mundial de la Salud)

Esta semana el presidente y presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo en un comunicado “Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad” y añadió “Estamos alcanzando este hito crítico en nuestro programa de desarrollo de vacunas en el momento en que el mundo más lo necesita, con tasas de infección que establecen nuevos récords, hospitales que se acercan al exceso de capacidad y economías que luchan por reabrir”.

En los resultados de las empresas Pfizer y BioNtech se encontraron 94 casos de pacientes con Covid-19 de un total de 43 538 participantes del estudio clínico. Los ensayos continuarán hasta detectar 164 casos de 164 casos de Covid-19 y en ese lapso de tiempo aún puede pasar cualquier cosa. Según sus resultados se sugiere que la vacuna es efectiva en más del 90% para prevenir la enfermedad después de recibir una segunda dosis después de tres semanas de haber recibido la primera. Es importante notar que en su comunicado no especificaron las condiciones de los grupos de prueba en las que se realizaron los ensayos.

En este momento hay más de 40 vacunas en evaluación clínica y más de 150 en fase preclínica. El anuncio de la vacuna es una buena noticia que se esperaba por la población mundial sin embargo quedan muchas dudas por resolver. Es necesario saber bajo qué condiciones puede proteger la vacuna, no se han descrito las características de los voluntarios y no sabemos cómo responderán personas de los grupos de riesgo. ¿Previene contra otros tipos de coronavirus? ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Funciona en casos leves y en casos graves? ¿Qué efectos adversos tiene? . También se tiene que hacer una prueba de desafío en la que serán infectadas deliberadamente con coronavirus decenas de personas.

Las autoridades de salud en el mundo determinarán si la vacuna está lista para su implementación a nivel masivo. Mientras tanto, la compañía dijo que “buscaría una autorización de uso de emergencia de la FDA alrededor de la tercera semana de noviembre” después de haber monitoreado a los participantes en un lapso de dos meses después de su administración.

Sin embargo, la situación podría hacerse más compleja debido a que en Dinamarca y otros países que se dedican a la cría de visón (animal del que se obtienen las pieles de mink y derivados), hay una alerta sanitaria debido a la propagación de una variante que presenta nuevas mutaciones y ya hay casos de humanos infectados. Es importante notar que no se conoce el impacto de los cambios observados en las mutaciones. Las medidas de control que implementó Dinamarca fueron el sacrificio de 17 millones de visiones y el confinamiento de 280 mil personas relacionadas con esta industria.

Además estudios recientes muestran que el SARS-CoV-2 cambia mucho más lentamente a medida que se propaga. Esto tiene impacto e importancia en la eficacia de la vacuna, se requiere conocer más del virus y la enfermedad para poder confiar en que la vacuna será la solución definitiva para la pandemia. Todos estos resultados indican que el modelo de las granjas industriales seguirá siendo un problema y mientras se mantenga su actividad, seguirá siendo un disparador de epidemias, como ya ha sucedido con aves y cerdos. ¿Qué pasará cuando salte a mascotas más comunes como perros y gatos?

Se han reportado cerca de 50 millones de casos de Covid-19 y más de 1,2 millones de personas han perdido la vida en el mundo. Se observan datos de rebrotes y aumento de medidas de confinamiento en muchos países, el camino que falta por recorrer aun es largo y debemos pensar en salvar vidas, la forma que tenemos por ahora está al alcance de nuestras manos. Se acerca la temporada de frío y con ella la influenza, es necesario mantener la guardia firme. Lavarnos las manos, evitar aglomeraciones y usar cubrebocas.

“Puede que estemos cansados de Covid-19. Pero no se cansa de nosotros. Sí, se alimenta de quienes tienen una salud más débil. Pero también se alimenta de otras debilidades: desigualdad, división, negación, ilusiones e ignorancia deliberada. No podemos negociar con él, ni cerrar los ojos y esperar que desaparezca. No presta atención a la retórica política ni a las teorías de la conspiración. Nuestra única esperanza es la ciencia, las soluciones y la solidaridad. Pero esta pandemia también ha causado estragos en formas que nadie puede medir. No podemos medir el dolor de las familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos...No podemos medir el miedo que sienten tantos ante un futuro incierto.” (Tedros Adhanom - Director general de la Organización Mundial de la Salud)