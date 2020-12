Mutación de SARS-CoV-2 en Navidad

“Este es un momento para consolarnos de que el fin de la pandemia está a la vista, pero cuidando de no bajar la guardia. Todos somos responsables de tomar las medidas necesarias para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás, incluso durante esta temporada navideña.” (Tedros Adhanom - Director general de la Organización Mundial de la Salud).

Se sabe que con el tiempo mutan los virus de manera natural. Informes recientes alertan de nuevas variantes del virus COVID-19 en Sudáfrica y el Reino Unido. Se ha informado de que la nueva variante es 70 por ciento más transmisible que las versiones anteriores , pero hasta ahora no hay evidencia de que sea más probable que cause una enfermedad grave o cause una mayor mortalidad. Mientras se hacen análisis y estudios de dicha variante, se debe reducir la transmisión lo más rápido posible. Mientras menos e propague, menos oportunidad tiene de mutar. Se cree que la aparición de la variante fue debida a una infección prolongada de un solo paciente de SARS-CoV-2 con múltiples variantes favoreciendo su crecimiento.

Se seguirá estudiando la evolución del virus y se tendrán que responder preguntas como ¿Qué tan rápido se propaga? ¿Desde cuando apareció? ¿En qué países está? entre otras. Al parecer esta nueva variante no reduce la efectividad de las vacunas aprobadas para la aplicación en la población.

Hasta el momento se sabe que la nueva cepa tiene más de 20 mutaciones en funciones que participan en la infección y adherencia del virus y, si bien aún no hay datos concretos, existe la posibilidad de que los infantes sean más propensos a ser infectados, ya que hay una mayor incidencia de infeccion en menores de 15 años. Este suceso ha puesto en marcha la planeación de ensayos de vacunación en menores a 16 años, los cuales no fueron contemplados previamente, Pfizer y Moderna ya tienen autorización para iniciar en enero.

Muge Cevik, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de St. Andrews en Escocia y asesor científico del gobierno británico dijo que “Estas mutaciones pueden permitir que la variante se replique y transmita de manera más eficiente”. Para intentar controlar la propagación del virus, Boris Johnson ha solicitado a los habitantes de Reino Unido quedarse en casa, así como otras restricciones que podrían estar vigentes durante meses.

Más de 40 gobiernos han implementado medidas de restricción suspendiendo vuelos y cortando rutas comerciales de Gran Bretaña. En entrevista para la agencia de noticas CNN, el Dr. Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo que “desaconsejaría suspender los vuelos desde Gran Bretaña, pero que los funcionarios deberían vigilar la variante de cerca”.

Datos de diferentes estudios realizados sobre cierres de fronteras y propagación de COVID, estiman que las restricciones de viaje funcionaron al principio de la pandemia, pero son menos efectivas a largo plazo. Detener el flujo de vuelos provenientes de países con la nueva variante tal vez no sea una solución, pero se deberían implementar protocolos de prevención como cuestionarios, pruebas de diagnóstico y vigilancia médica. En el caso de México aún no hay protocolos ni restricciones y siguen llegando aviones.

La COVID-19 sigue avanzando en el mundo y Alemania pasó de ser un país ejemplar en el control de contagios a ser una de los países con mayor número de contagios. Proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, de la Universidad de Washington, estimaron que México alcanzaría el pico de la segunda ola de COVID-19 el sábado 19 de diciembre, sin embargo, el pasado día 22 obtuvimos una cifra récord, 2511 contagios en un día. Asimismo, Michael Ryan director de Emergencias Sanitarias de la OMS, recalcó que nuestro país nunca salió de la primera ola de contagios.

Los contagios están en aumento diversos estados del país, es época de reuniones y compra de alimentos y regalos. Existen diversas medidas que han ayudado a reducir los contagios; en un análisis de datos de la propagación de COVID-19 realizado en 41 países por Jan Brauner de la Universidad de Oxford y sus colaboradores se identificaron tres medidas que reducen la transmisión del virus. Estas medidas son el cierre de escuelas y universidades, restricción de reuniones a no más de 10 personas y el cierre de negocios. Es importante mencionar que el estudio demostró que los pedidos para quedarse en casa tienen un valor limitado para frenar el COVID, pero podría favorecer quedarse en casa. Los autores encontraron que junto con la orden de quedarse en casa, los países que cerraron escuelas y negocios y restringieron reuniones, lograron reducir la transmisión.

Ayer llegó el primer lote de vacunas a México y hoy empieza la vacunación, mientras tanto, tendremos que aprender a sonreír con la mirada, abrazarnos a la distancia y despedirnos sin tocarnos. Viviremos una navidad inolvidable y se recomienda no hacer fiestas o reuniones, de nuestras acciones depende el futuro de las futuras generaciones. Es difícil estar lejos de nuestros seres queridos en momentos como los que vive la humanidad, estar separados es un sacrificio para mantener nuestro bien más preciado… la vida y la salud.

“Con las noticias de hoy, la luz al final del túnel se ha vuelto un poco más brillante. Pero aún no lo hemos logrado y solo lo lograremos juntos.” (Tedros Adhanom - Director general de la Organización Mundial de la Salud).