No cede pandemia en México y empezarán ensayos para una vacuna

“Me han identificado como contacto de alguien que dio positivo por Covid-19. Estoy bien y sin síntomas, pero me pondré en cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la OMS. En este momento, es de vital importancia que todos cumplamos con las pautas de salud. Así es como romperemos las cadenas de transmisión, suprimiremos el virus y protegeremos los sistemas de salud” (Tedros Adhanom - Director de la OMS).

Durante la semana pasada nos enteramos de que personajes públicos e importantes para la toma de decisiones obtuvieron resultado positivo para la prueba de Covid-19. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en su cuenta de Twitter que dio positivo a Covid-19. “Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de SSaludCdMx y incmnszmx”.

Días después, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich publicó en su cuenta de Twitter los resultados de sus exámenes. “He recibido el resultado de mi prueba de Covid-19 y es positivo. Afortunadamente, mi estado de salud es estable y con síntomas leves”. Con estos casos nos damos cuenta de que aumenta la lista de políticos y gobernadores que han dado positivo a Covid-19 y podría seguir aumentando.

Por otro lado; el pasado domingo, Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, informó que fue identificado como contacto de una persona que dio positivo a Covid-19, por lo que entrará en cuarentena. Algunas de estas personas contagiadas son promotores de la salud y nos invitan a seguir las medidas de prevención con el ejemplo y en cada participación pública que realizan. Estos casos nos confirman y demuestran que el virus no distingue entre clases sociales, nacionalidad, sexo e ideología entre otros factores. Cualquiera de nosotros se puede contagiar, no podemos confiarnos ni bajar la guardia, los casos continúan aumentando en Europa y se reportan cifras “record” en el número de personas contagiadas. Es fácil enfermarnos de Covid-19 si no seguimos los protocolos para prevenir, esto se confirma con un estudio publicado en la revista Nature el pasado dos de noviembre.

Megan O'Driscoll de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y sus colaboradores compararon datos sobre muertes por Covid-19 obtenidos de 45 países. En los resultados encontraron que entre las personas menores de 65 años de edad, el riesgo de morir por Covid-19 aumenta con la edad.

Los investigadores procesaron datos de 22 estudios realizados en 16 países usando el porcentaje de personas que han estado expuestas al virus que produce la Covid-19. Se analizaron las tasas de mortalidad por infección y las estadísticas de muerte de menores de 65 años, y encontraron que alrededor de 170 millones de los 3400 millones de personas en los 45 países estudiados habían sido infectados con SARS-CoV-2. Es importante notar que los investigadores identificaron que Corea del Sur tuvo la tasa de infección más baja y Perú tuvo la más alta.

En estudios realizados por Melissa Rolfes, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se encontró que el coronavirus se propaga fácilmente en los hogares. En los estudios realizados, los investigadores recopilaron los datos de los resultados de las pruebas diarias de coronavirus de 191 personas que vivían con personas infectadas. Los investigadores encontraron que menos de la mitad de los contactos de cada hogar que se infectaron, mostraron síntomas cuando dieron positivo por primera vez, y el 75% dio positivo después de cinco días (o menos) de que la primera persona infectada en el hogar comenzó a mostrar síntomas.

Una buena noticia para México es que la semana pasada, Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, anunció que “México iniciará ensayos fase 3 de la vacuna contra Covid-19 del laboratorio chino-canadiense CanSino Biologics”. Además informó que el pasado 30 de octubre llegó a México el primer lote de vacunas para los ensayos fase 3. Algunos científicos estiman que la inmunidad que ofrece la vacuna, decae rápido (dura de tres a seis meses), y hay posibilidad de reinfección, lo que indica que posiblemente la aplicación será semestral. Para la evaluación, se administrarán 40 mil dosis de la vacuna en el mundo, los países que participarán en los ensayos clínicos son Chile,Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y México, en donde se aplicarán dosis a 15 mil voluntarios mayores de 18 años. Los ensayos clínicos en México, se realizarán en 20 centros de salud de 12 entidades, entre ellas la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Michoacán.

Se comenzará a evaluar el efecto de una vacuna en México, eso no significa la solución y el fin de la pandemia, esto aún no termina y es necesario cuidarnos, se deben redoblar esfuerzos para poder salir adelante juntos, siempre juntos.

“..Continúa manteniendo la distancia física, usando una máscara, lavándose las manos regularmente, tosiendo lejos de los demás, evitando las multitudes o reuniéndose con amigos y familiares afuera... Salud para todos, significa todos.” (Tedros Adhanom - Director de la OMS).