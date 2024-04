Inquieta a industriales la creación del nuevo fondo de la Pensión del Bienestar

Mazatlán, Sin. -Ante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto para instituir el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el presidente la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Sergio Rojas Tirado, señaló su preocupación respecto a la viabilidad a largo plazo del fondo, así como por las dudas que surgen acerca de los verdaderos beneficios que este proporcionaría a los trabajadores.

Manifestó que no queda claro cómo va a llevar recursos a ese fondo de pensiones, porque son recursos privados que van a pasar a un fondo público y eso es muy preocupante.

La financiación del fondo se prevé, en gran medida, a partir de los fondos de jubilación en cuentas inactivas de ciudadanos mayores de 70 años.

”Se habla de un total de 40 mil millones de pesos, las personas que ya están jubiladas no se tienen que preocupar por nada, ellos ya tienen su pensión, el tema es para los que no han tocado ese recurso porque fallecieron, pero sus familiares, sus beneficiarios, tienen qué reclamar ese dinero, no lo puede tomar el gobierno para crear un fondo, eso es lo que nos preocupa, o las personas que ni siquiera saben que tienen una pensión, que siguen activas y no lo han tocado", explicó.

Rojas Velarde expuso que el planteamiento de este fondo se dio de una manera desaseada, en donde muchos detalles no son claros; sin embargo, no dudó de que el Senado de la República le dé el visto bueno para ser aprobado.

“No nos queda muy claro cómo va a hacer el gobierno para decidir qué dinero, qué cuentas puede tocar y cuáles no. Esa es la parte que nos preocupa y nos parece un poco desaseado como lo han llevado en el Congreso, pero no hay duda que se va a aprobar en el Senado”, expresó.

Afectación a trabajadores

El presidente de Canacintra afirmó que en el tema patronal no les afecta tanto, pero sí a los trabajadores, principalmente a quienes cuentan con este fondo de ahorro y desconocen que pueden reclamarlo.

"Nos afectaría a los trabajadores, todos nosotros al final somos trabajadores y nos puede afectar, no a los que tenemos afores del 94 para acá, porque todavía ni siquiera se tienen los primeros jubilados en ese esquema de afores, estamos hablando de los que tienen más de 70 años, queremos que el gobierno nos aclare de cómo van a utilizar ese fondo de pensiones”, insistió.