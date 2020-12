Preparativos para la navidad Covid-19

“Celebre en su hogar y evite reuniones con familias diferentes de hogares diferentes. Si se reúne con personas de hogares diferentes, reúnase al aire libre si puede, mantenga la distancia física y use cubrebocas. Evite los centros comerciales abarrotados, compre en horarios menos concurridos y utilice las compras en línea si puede. Si viajar es esencial, tome precauciones para minimizar el riesgo, para usted y los demás. Mantenga la distancia con los demás y use cubrebocas cuando esté en aeropuertos y estaciones de tren, y en aviones, trenes y autobuses. Lleve consigo un desinfectante de manos o lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Y si no se siente bien, no viaje.” (Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS).

Las estimaciones de agencias y gobiernos suponen que los próximos meses "van a ser simplemente horribles"; con los anuncios de las vacunas percibimos una luz en este oscuro camino. Los avances científicos respecto a tratamientos y vacunas nos hacen suponer que tal vez pronto podríamos tener una solución a la pandemia. Muchos investigadores consideran que aun con la vacuna no tenemos garantía de completa seguridad debido a que los virus mutan y se defienden de las armas que utilizamos contra ellos. De lograr controlar la pandemia por coronavirus tendremos que vigilar de cerca la evolución y adaptabilidad de estos microscópicos enemigos.

Es de destacar el hecho de que de las 30 000 personas que recibieron dos dosis de la vacuna, solo 11 desarrollaron síntomas de COVID-19 después de haber sido infectados con el coronavirus, mostrando una eficacia del 94,1% de la vacuna desarrollada por Moderna. Pero lo más alentador es el hecho de que la vacuna tiene una eficacia del 100% contra etapas graves de la enfermedad.

Muchos países tratan de asegurar dosis para sus ciudadanos y Canadá es el que más ha asegurado con un total de nueve dosis por cada habitante, mientras que algunos países pobres podrán disponer de la vacuna hasta 2023 o 2024. Al igual que los datos de efectividad, los precios de las vacunas también difieren por ejemplo AstraZeneca dijo que ofrecerá su vacuna a un costo de US $ 3-4 por dosis, siendo la más barata comparada con las de Pfizer y moderna, cinco y diez veces más caras, respectivamente.

Las autoridades sanitarias internacionales revisarán las pruebas y protocolos para supervisar la efectividad y seguridad de las vacunas y es posible que se apliquen las primeras dosis en México y en el mundo durante las próximas dos o tres semanas. Preparen más cubrebocas por que seguramente las primeras dosis serán para personal medico seguidos de la población geriátrica y luego trabajadores esenciales y población vulnerable. Todos los demás tal vez tengamos la vacuna hasta verano o otoño, usaremos cubrebocas por varios meses.

Es tiempo de pastorelas y posadas, la pandemia nos ha cambiado y cambiará nuestras formas de celebrar. El Dr. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dijo “La mayoría de las personas sienten que cuando están en casa con amigos, casi inconscientemente bajan la guardia”. Es mejor tomar medidas para prevenir los contagios, que perder o lastimar a un ser querido.

A pesar de la emoción por los resultados de las vacunas, la temporada navideña representa un riesgo de contagios debido a las actividades relacionadas con el fin de año y vacaciones. Todos los países enfrentan rebrotes y el dilema de mantener la economía nacional. Lo poco que hemos ganado podría perderse fácilmente o llegar a empeorar. No podemos bajar la guardia o descuidarnos y es momento de extremar las precauciones. Debe ser muy triste pensar que puede ser la última vez que vemos a alguien que amamos y no pudimos despedirnos. Podemos tomar medidas para prevenir, hacer reuniones con aplicaciones como Zoom, Facetime u otras para mantener el distanciamiento físico.

En respuesta a una pregunta de una periodista mexicana de una revista reconocida, el lunes pasado, Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que “México se encuentra en una mala situación frente a la pandemia de COVID-19″“Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio”“La situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo”. La semana pasada, la agencia de noticias Bloomberg publicó una evaluación con los mejores y peores países para estar durante la pandemia de covid-19, y México obtuvo uno de los peores lugares (si se consideran las economías mayores a los US$ 200.000 millones).

No podemos esperar a que las autoridades resuelvan los problemas, nosotros tenemos el control, está en lavarnos las manos, usar cubrebocas (aunque algunos no lo usen), mantener distanciamiento físico y quedarnos en casa en medida de lo posible. Antes de buscar quién no sigue las medidas, hay que preguntarnos que podemos hacer nosotros... Es nuestra seguridad y la de los nuestros.

“La pandemia terminará y todos tenemos un papel que desempeñar para ponerle fin...estamos seguros de que podemos vencer la pandemia utilizando las herramientas existentes y las vacunas que están en proceso. Lo más importante es tener esperanza, y no solo esperanza, sino solidaridad para trabajar juntos” (Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS).