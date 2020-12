Algunos avances científicos del 2020

“La ciencia está en el centro de todo lo que hacemos y ha avanzado a una velocidad vertiginosa este año. Si retrocedemos hasta el comienzo de 2020, fue el 10 de enero cuando la OMS publicó su primer paquete completo de documentos de orientación para países, que cubre temas relacionados con el manejo de un brote de una nueva enfermedad. Al día siguiente, la OMS recibió las secuencias genéticas completas del nuevo coronavirus de China. El 13 de enero, la OMS publicó su primer protocolo para una prueba de diagnóstico realizada por un laboratorio asociado de la OMS en Alemania para detectar el virus.” (Tedros Adhanom - Director general de la Organización Mundial de la Salud).

Es inminente el fin de este año que ha sido marcado por el infortunio, sin duda será el parteaguas de la historia moderna de la humanidad, 2020 es el número que asignamos a un segmento de nuestra historia, sin embargo, al cambiar el digito de esta cifra no podemos simplemente hacer un "borrón y cuenta nueva", aún hay mucho por hacer para poder vislumbrar un futuro más benigno, para ello, más que nunca, debemos aprender a trabajar en conjunto.

La navidad no fue como esperábamos. Algunos amigos o compañeros ya no están, otros están enfermos o se recuperan. Nos reuniremos pronto con muchas historias que contar. No queremos que termine el año sino ver el fin a esta pesadilla que trastornó a nuestras vidas es llamada pandemia. El 2020 fue un año que nos mostró la importancia e impacto que tienen la ciencia y la tecnología en nuestras vidas. Se acaba un año difícil, los números y estadísticas no resumen el dolor y la tristeza que se deriva de la pandemia. Mientras el mundo enfrentaba una pelea contra la pandemia con aciertos y fracasos, para la ciencia fue un año con avances y noticias sin igual.

La investigación respecto a Covid-19 fue un gran avance para la ciencia y a mediados de diciembre se publicaron más de 200 mil artículos relacionados con la enfermedad; pero sin duda una de las aportaciones trascendentes fue el desarrollo, aprobación y aplicación de una vacuna en una velocidad récord.

En este año la ciencia dio pasos en dirección diferente al Covid-19 que incluyen misiones espaciales, inteligencia artificial, superconductores, entre otros. Muchas de las reuniones científicas internacionales sobre el clima se retrasaron o se realizaron de manera virtual, los científicos han mantenido contacto e intercambian información de manera sin igual.

El 2020 comenzó con severos incendios forestales en Australia que destruyeron hogares y ecosistemas y a pesar de las perdidas y complicaciones, diversos grupos de investigación lograron documentar el impacto del daño producido en la biodiversidad e investigar el daño a de sitios indígenas antiguos de la región afectada.

En vías de ampliar nuestro papel en el universo, China, además de ser uno de los epicentros de la pandemia, logró avanzar y completar su primera misión espacial (Chang'e-5), la cual alunizó y llenó un contenedor con bolas de suelo lunar y regresó a la Tierra.

Debido al alineamiento geométrico que se dio entre Marte y la Tierra este año, los avances respecto a la exploración espacial, permitieron la realización de tres misiones que permitirán estudiar las rocas y el clima marcianos.

La misión OSIRIS-Rex, recogió polvo y rocas del asteroide Bennu y se espera regrese a la Tierra en 2023, pero no será la primera en recolectar material de la superficie de un asteroide. A principios del mes, la misión japonesa Hayabusa2 aterrizó en Australia con un puñado de polvo del asteroide Ryugu.

En materia de física, los investigadores encontraron un superconductor de electricidad que no genera calor residual y puede operar a más de 0 ° C, esto será de utilidad para el funcionamiento de equipos y dispositivos que ocupamos todos los días. También se logró un paso para la construcción de una computadora cuántica al encontrar evidencia de los estados electrónicos "trenzados”, llamados anyons.

Dos avances tecnológicos impactarán la investigación en temas de Química, Biología y Medicina. Primero, una técnica llamada microscopía crioelectrónica, alcanzó una resolución de un solo átomo, acercándose a la precisión de la cristalografía de rayos X. Por otro lado, una empresa vinculada a Google, utilizó el aprendizaje automático (inteligencia artificial), para determinar la estructura de una proteína a partir de su código genético asemejando a lo que se puede obtener por medio de técnicas experimentales. Estos avances facilitarán y podrían acelerar el desarrollo y descubrimiento de fármacos. En adición a esto, investigadores de la Universidad de Washington en Seattle, describieron el uso de una enzima que puede editar editar el ADN contenido en las mitocondrias, que son los organelos celulares que producen energía, y su mal funcionamiento, por ejemplo, como consecuencia de mutaciones en el material genético, causa desórdenes metabólicos, referidos en conjunto como enfermedades mitocondriales.

En el área de las matemáticas, Shinichi Mochizuki publicó la solución a la conjetura abc, un problema importante en la teoría de números, aunque segíun expertos esta sigue siendo controvertida.

Para el 2021 tenemos muchos temas pendientes en el área de las ciencias, el principal será la lucha contra el cambio climático, recordemos que hemos pasado el punto sin retorno y es necesario emprender acciones correctivas, por lo que están agendadas las negociaciones en la Conferencia climática de las Naciones Unidas en Glasgow, Reino Unido. Es necesario tener compromisos sobre recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Europea y China planean convertirse en países carbono neutral para 2050–60.

En cuanto a Covid-19, un grupo de trabajo establecido por la Organización Mundial de la Salud se dirigirá a China en enero de 2021 para tratar de identificar la fuente de la pandemia de Covid-19.

Los efectos de las vacunas está en observación y algunas dudas serán aclaradas, también se desarrollaran y propondrán nuevas opciones de vacunas y fármacos.

El próximo año se determinarán las pautas respecto a la investigación con células madre. La actualización, podría incluir una guía respecto a los estudios de 'estructuras similares a embriones' humanos cultivadas a partir de células madre in vitro, y se podría extender el límite de 14 días para permitir a los científicos comprender mejor por qué algunos embarazos tempranos terminan en aborto espontáneo.

Por otro lado, se espera que las autoridades sanitarias de los Estados Unidos decidan si se puede utilizar como tratamiento el fármaco aducanumab, que según estudios retarda el avance del Alzheimer

Tendremos más misiones a Marte por medio de la sonda china Tianwen-1, que buscará agua y signos de vida utilizando 13 instrumentos, incluidas cámaras, radares y analizadores de partículas.

Se lanzará el "telescopio espacial más grande, más poderoso y complejo jamás construido", llamado James Webb, lo que permitirá profundizar respecto a nuestro entendimiento respecto al Universo.

Es increíble pensar en lo que las ciencias han hecho hasta este momento. Nada de esto supera el precio que pagamos durante la pandemia, debemos reflexionar sobre nuestra actitud para enfrentar el mal que nos aqueja y pensar en lo que podemos hacer para el nuevo año. Con la aplicación de la vacuna podemos ver la luz al final del túnel, pero no podemos confiarnos y bajar la guardia, el camino aún es largo y nos falta mucho que aprender en el proceso. No podemos permitir más perdidas y debemos enfocarnos en salvar vidas, la nuestra y la de nuestros seres queridos.

No fue un año fácil y si me permiten; brindemos por los bienes más preciados que tenemos... la vida y la salud. Disfrutemos el 2021 en compañía de los que más nos quieren y queremos. Brindemos por la ciencia y la tecnología y por los beneficios que de ellas tenemos.

“Aprendemos algo nuevo todos los días. A veces es bueno, a veces desafiante, a veces sorprendente, pero todo es útil. Habrá retrocesos y nuevos desafíos en el próximo año. Por ejemplo, nuevas variantes de Covid-19 y ayudar a las personas que están cansadas de la pandemia a seguir combatiéndola.” (Tedros Adhanom - Director general de la Organización Mundial de la Salud).