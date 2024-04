Buscan a Rocky, perro schnauzer robado durante un asalto en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Rocky es un perro raza schnauzer gigante que fue robado durante un asalto en Mazatlán el día 8 de abril; su dueña, Miriam Flores, turista originaria de la Ciudad de México, vino al puerto ver el eclipse del 8 de abril, pero ese día por la noche fue víctima de un asalto en el que le quitaron todas sus pertenencias, incluida su camioneta, en la cual se encontraba su mascota.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Carlos Canseco y del Pacífico y aunque en un principio los asaltantes le dieron la oportunidad de bajar a Rocky, quien se encontraba en su transportadora, el perro empezó a ladrar muy fuerte, por lo que estos cambiaron de parecer y le dijeron que lo bajarían más adelante sobre la avenida; sin embargo, ya no lo encontraron.

"Ya han pasado 17 días y no hemos tenido más que una pista que fue al día siguiente que nos lo robaron, lo llevaron a bañar no sé si las personas que se robaron la camioneta o ya lo dieron a alguien más, lo llevaron a bañar, fui a la veterinaria, exactamente era mi perro porque me dieron ciertas descripciones particulares que él tiene y desde ese entonces que fue el martes nueve no he tenido ninguna noticia concreta", expresó.

Miriam menciona que no tiene intenciones de denunciar ni tomar represalias, lo único que quiere es recuperar a su mascota e irse. Convive con Rocky desde hace ocho años, ella lo ve como parte de su familia, además de que necesita alimento especial y medicamento, pues está enfermo.

"Yo lo único que quiero es a mi mascota Rocky, porque como le he venido comentando en medios, es un apoyo emocional para mí, él lleva ocho años conmigo, sé que él está mal, él padece de una enfermedad del estómago, necesita alimento especial y necesita un medicamento que ya van dos semanas que no se lo doy yo sé que está enfermo", agregó.

Sin respuesta

Aunque se puso la denuncia por el delito de asalto, ni autoridades como Fiscalía o Seguridad Pública le han dado respuesta, ni siquiera del robo de su camioneta; también se ha acercado a funcionarios y hasta con candidatos políticos sin tener resultados positivos.

"Es como mi hijo, entonces sí necesito que me lo entreguen por favor, ya no sé cómo pedírselos, no sé en qué idioma puedo hacerlo, ya no sé cómo hacerlo y en verdad la persona que lo vaya a entregar o lo vaya a dejar en algún lado, no voy a tomar represalias con él no voy a hacer ninguna denuncia, yo no quiero problemas, yo solo quiero que me regresen a Rocky por favor", expresó.

Señas particulares

Rocky es un perro Schnauzer gigante color negro, tiene una marca de máquina en la parte del lomo arriba de su pata izquierda, tiene dos colmillos de lado derecho, tanto el de arriba como el de abajo, despostillados.

Miriam ofrece una recompensa de 5 mil pesos por su mascota. Para cualquier informa al respecto comunicarse al número 55 55 09 30 05 con Marcos Jiménez o también al 66 92 23 83 13.