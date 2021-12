Romacot, el fotógrafo que convierte las fotografías en arte

Culiacán, Sin.- Aún cuando la fotografía no es considerada una de las bellas artes, existen quienes se encargan de convertir en arte cada captura tomada con cámara. Como en el caso de Romacot, quien desde pequeño comenzó hacer arte con lo que él podía ver a través de su lente.

Originario de Culiacán, Sinaloa, Rodrigo Mata Cota también conocido como Romacot, comenzó de manera autodidacta a capturar distintas perspectivas a través de su lente, en las que busca no solo tener una toma perfecta, si no crear un escenario que contemple la creatividad y el equilibrio.

Foto: Cortesía | Romacot

“En la primaria fue cuando empecé a tomar mis primeras fotos y casi todo lo que sé sobre ella ha sido autodidacta, tengo una tía que es fotógrafa a la que a veces le preguntaba tips y en algún momento tomé un taller de fotografía pero los tiempos casi no me daban, así que me puse a ver videos y empecé a practicar para poder avanzar”, dijo Rodrigo en una entrevista para el Sol de Sinaloa.

Con casi 10 años de experiencia, Rodrigo, ha trazado un camino tomado de la fotografía que le ha regalado nuevas vivencias y la mejor manera para él de hacer arte.

Las primeras capturas

El joven de tan solo 24 años, comenzó a ser un amante de la fotografía desde que cursaba la primaria, pues en esa época capturaba momentos en sus reuniones familiares, lo que lo llevó después a crear escenarios, para así comenzar a tomar fotografía más artística y así comenzar a dejar su esencia en cada toma.

“Yo siempre tomaba fotos de las fiestas familiares y de las salidas con mis amigos, me gustaba dejar un momento guardado,pero después de un tiempo, ya no nada más me gustaba tomar fotos de las personas, me gustaba capturar detalles de cómo se veía el entorno”, mencionó.

Foto: Cortesía | Romacot

Fue cuando estaba en secundaria que su mamá se dio cuenta del talento que tenía por lo que lo impulsó a tomarse en serio su trabajo, regalando la cámara que sería su aliada para comenzar a trazar el camino que más tarde lo llevaría a ser un excelente fotógrafo.

“Mi mamá fue la que me dijo que si ya hacía las cosas bien, que me pusiera a trabajar bien y me regalaron una cámara semiprofesional que fue con la que yo aprendí todo lo que yo sé con ella fue cuando me metí más a fondo en detalles más técnicos de cómo crear una fotografía, más que tomar fotos”.

Rodrigo a través de su lente

“Yo me adapto al escenario y ahí veo que es lo quiero capturar, rara vez adaptó el escenario a mí”, mencionó.

Dentro de la creencia que se tiene sobre una buena fotografía existe que se debe tener una buena cámara para poder lograr grandes resultados. Sin embargo, Rodrigo, ha dejado claro que no es necesaria una cámara de lujo para poder convertir una foto en arte.

“Hay muchas fotos que yo tomo con el celular si es lo que tengo más cerca, pero me gusta mucho que una vez que tome la foto darles el toque en la edición para resaltar detalles que hagan que la fotografía se vea perfecta. Pero hay veces que la verdad lo imperfecto también es perfecto si el escenario se presta, porque a mí me gusta jugar con la cámara y me gusta crear con ella y a veces esos detalles son lo que la hacen una buena foto.”

El joven egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, ha destacado por la calidad de sus ediciones y la creatividad que tiene al momento de llevar a cabo su proceso creativo cuando toma una fotografía.

Y es que lo que ha llevado a Rodrigo a ser un fotógrafo multifacético es la constancia que ha tenido al momento de mostrar lo que hay a través de su lente.

Foto: Cortesía | Romacot

“Desde siempre me ha gustado más crear fotos que nada más tomarlas, porque me gusta mostrarle a las personas que es lo que se puede ver y cómo se están viviendo las cosas, me gusta que si tomo una foto de servicio las personas miren como es que ellas pueden vivir una experiencia, pero además de eso la fotografía es para mí la mejor manera en la que puedo expresar lo que siento y me gusta mostrar eso a las personas, que miren otra perspectiva de las cosas con la fotografía”.

Para Saber

Lo que para muchos puede ser sencillo, para este joven, Culiacán es sinónimo de trabajo pues para poder mostrar calidez y arte en cada una de sus tomas, le dedica poco más de una hora para resaltar cada detalle en cada foto y así poder plasmar un significado en cada captura.













