Motociclistas pueden desfilar si se organizan, pero sin acrobacias: Alcalde

Mazatlán, Sin.- Los motociclistas que llegan a Mazatlán pueden desfilar y disfrutar del Malecón, siempre y cuando prevalezca el orden y no realicen acrobacias, manifestó Edgar González Zatarain.

El presidente de Mazatlán expresó que él siempre estuvo en total acuerdo y dio el respaldo para en la Semana Internacional de la Moto 2024, se realizará el tradicional desfile, ya que esto es representativo del puerto.

"Los organizadores ya declararon, ellos dieron su postura, y la mía es la misma desde el principio, a mí me hubiese gustado que si se hubiera hecho algo, esa es mi postura; sin embargo, le damos la bienvenida a todos los motociclistas que pueden transitar tranquilamente por el Malecón sin ningún problema, obviamente no se va a cerrar ninguna avenida para un desfile porque no se organizó uno así; sin embargo, pueden transitar, disfrutar, no ocupan un desfile específicamente o un permiso del municipio para poder hacerlo", dijo.

Sin incidente

El alcalde informó que el primer día de la Semana de la Moto, transcurrió sin incidentes mayores, ya que la afluencia suele ser menor en el arranque, pero sí se espera un aumento considerable de motociclistas a partir de este viernes y sábado.

"En el foro de la semana de la moto hay mucha actividad, empezó bien, no habido mayores problemas y lo fuerte es hoy en la noche y mañana sábado", expresó

En la tradicional comida en Olas Altas, prepararon 850 kilos de marlin al chipotle y 200 kilos de frijoles puercos fueron preparados de manera especial para la comida de bienvenida a los asistentes.