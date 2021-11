María Jauría en busca del mar

Culiacán, Sin.- “Al Ritmo del Mar” es el nuevo sencillo de Marisol Álvarez, la joven sinaloense conocida también como María Jauría, quien a menos de un mes de haber presentado la canción en Spotify tiene casi 1000 reproducciones en la plataforma.

Sin embargo, el camino de la joven oriunda de Los Mochis, Sinaloa, en el cuarto arte no ha sido nada fácil, pues aunque su acercamiento con la música comenzó desde pequeña, pararse sola frente al escenario era verdaderamente difícil para ella. No obstante, eso la llevaría más tarde a comenzar un proceso creativo que la convertiría en compositora.

Foto: Cortesía | María Jauría

“Desde muy niña tuve acercamiento con la música, iba a los coros de la escuela, mi abuela tocaba el piano, pero como en el 2012 yo empecé a componer y ya en el 2016 me anime a hacerlo de manera más profesional, me tome más enserio mi talento, porque antes si cantaba yo sola se me iba a la voz”, dijo María Jauría en entrevista para El Sol de Sinaloa

Pero aún cuando Marisol tiene unos dedicando parte de su vida a componer, esto apenas empieza.

Al Ritmo del Mar

“Al Ritmo del Mar” es la más reciente producción musical de María Jauría, canción que busca dar empoderamiento a quien lo necesita, invitando a las personas a romper sus ataduras, a ser uno mismo. Sin embargo, va dedicado a mujeres.

“Esta canción al ritmo del mar habla de renunciar a lo que te mantiene en esa prisión a ser una misma, a liberarse, regenerarse y mensajes así. Ahí invitó al empoderamiento a la mujeres, pero la verdad es para quien se sienta identificado”, dijo María.

El clip musical de este tema, fue grabado por Francisco Romero Arámburo en las playas de Altata, Navolato, donde la personaje principal es María.

Este sencillo se estrenó el pasado 4 de noviembre en la plataforma musical de Spotify y el videoclip fue lanzado el mismo día en la plataforma video de Youtube, teniendo resultados impresionantes a tan pocos días de haber sido presentados de manera pública.

Foto: Cortesía | María Jauría

La música y el escenario

María Jauría creció en una familia en donde su abuela era pianista, quien la comenzó a instruir en el cuarto arte, por lo que ella comenzó a participar en distintos coros para estar más cerca de la música, pero algo verdaderamente complicado para ella era verdaderamente difícil pararse en un escenario y cantar a una sola voz.

“Me ponían a cantar sola y no podía, se me iba la voz y yo me quedaba de no puede ser, y pues ya con eso mejor me puse a componer y hacer música de sanación”, comentó.

Aun cuando Marisol se sube a los escenarios y es la protagonista de sus videos musicales. Para ella no era sencillo pararse frente a un escenario y cantar como solista, por lo que hizo la pluma y el papel sus mayores aliados y en el 2012 hizo sus primeras composiciones, pero fue en el año 2016 que tomó el toro por los cuernos y agarró de manera más profesional la composición musical.

Foto: Cortesía | María Jauría

La presentación

En el año 2017 María Jauría hizo su primera presentación en vivo en las instalaciones del Museo de Arte de Sinaloa también conocido como MASIN, en el evento de sesiones simultáneas 1212.

“La primera vez que me presente fue en el 2017 y cante 9 canciones que nadie había escuchado todas eran mías y las cante en las sesiones simultáneas del MASIN y me gusto, me sentí a gusto y empecé a trabajar y prepararme para seguir y que nada fuera impedimento, empecé a invertir en aparatos y cuido a este proyecto como si fuera mi hijo”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Jauria (@jauria.maria)

La pandemia

Con la pandemia, la mochitense pudo darse un respiro y de su trabajo como mercadóloga y se dio tiempo seguir con su proceso creativo. Fue a partir de ahí que María Jauría hizo públicas sus canciones.

“En la pandemia ya publique mis canciones yo y aparte pude componer más, y ay con eso yo ya hice públicas mis canciones y para mi si dos o tres personas me dicen que les gusta mi música yo ya me doy por bien servida”, finalizó.













