Llega poco turismo durante este viernes a la central de autobuses de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La terminal de autobuses de Mazatlán ha reportado un flujo turístico relativamente bajo durante el fin de semana largo y la celebración de la Semana de la Moto en la ciudad.

Según los trabajadores de la terminal, la llegada de turistas por vía terrestre ha sido limitada, ya que la mayoría de los visitantes optan por desplazarse en motocicletas para participar en los eventos y actividades relacionadas con el mundo de las dos ruedas.

"Ellos si llegan a Mazatlán, pero no vienen en autobuses, han de llegar en motos, o sea, es algo de cada año, llegan en motocicletas, no en autobuses, tal vez en avión, pero al menos aquí no", mencionó la recepcionista.

A pesar de la disminución en el número de turistas que llegan por autobús, se ha observado una reducción en los costos de los boletos en comparación con períodos vacacionales anteriores. Por ejemplo, un viaje desde Mazatlán hasta Querétaro durante Semana Santa superaba los 2 Mil 400 pesos, mientras que en la actualidad el costo ha descendido a 2 Mil 130 pesos. Sin embargo, es importante destacar que los precios pueden variar dependiendo del destino y de las condiciones del mercado, por lo que cada boleto tiene un costo específico.

"No han aumentado, al contrario, han disminuido en comparación con Semana Santa, ir a Querétaro costaba casi 2 Mil 500 pesos en Semana Santa, ahorita está en 2 Mil 130 es una cifra muy considerable, lo que ha bajado", añadió.

A pesar de la disminución en el flujo turístico por vía terrestre, se espera que la Semana de la Moto continúe atrayendo a un gran número de visitantes, tanto nacionales como internacionales, quienes contribuirán al dinamismo económico y cultural de Mazatlán durante este período.