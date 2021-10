Born Global: música lenta para llegar rápido

Culiacán, Sin.- Cuando empezaron a componer canciones, los integrantes de Born Global no sabían que su creatividad los llevaría a ser un dueto de música independiente, que se mantendría firme para llegar con su talento a todo el mundo.

El grupo que inició como un encuentro de música e improvisación en el año 2015, ahora es un vivo ejemplo del arduo trabajo que los músicos independientes deben hacer para poder lograr el objetivo de dar a conocer su talento, desde la ciudad que vio nacer el proyecto.

“Cuando ya asentamos el proyecto, estábamos muy entusiasmados con dejar plasmado eso que nos daba energía en un disco y una vez grabado quisimos mostrarlo en todas las partes posibles”, expresó Fernando Franco, integrante del dúo.

Aún cuando los obstáculos musicales y personales para estos dos artistas de la música en el género ecléctico, pueden ser difíciles, ellos están convencidos de ir a paso firme mostrando su calidad musical y el resultado de su proceso creativo.

De la improvisación a la independencia

En el año 2015, Fernando Franco músico de Ska, rock y metal, junto con Erwin Rodriguez, guitarrista clásico de profesión, se unieron junto a otros dos músicos para comenzar a convivir con y mostrar un poco más del mucho talento que tenían y así poder salir de la rigidez que como músicos tenían cada uno dentro de los proyectos en los que cada uno se encontraban.

“Éramos nosotros 4 improvisando, poníamos una canción en plan tertulia y no teníamos una meta en sí de sacar un disco o de tocar en un festival, los disfrutamos, sobre un tema improvisamos y las canciones no tienen un principio o un fin” , expresó Erwin.

Born Global más que una agrupación en sus inicios era un espacio de convivencia entre artistas y asistentes en general que asistían a pasar el rato.

“Todo lo que no podíamos hacer porque yo venía de un proyecto de música electrónica, Erwin del ambiente clásico, lo hacíamos aquí, porque no teníamos esa rigidez, ni restricciones, ni metas como en los otros proyectos y lo empezamos hacer como un punto de encuentro, porque iba gente que no tocaba, pero ahí nos reunimos, todos eran libres de su arte”, agregó Fernando.

Una vez que Born Global, se asentó como proyecto musical comenzaron a estructurar sus propias canciones y lanzaron “Soñarte Vol. 1”, el primer disco del grupo el cual fue el despunte de los músicos para lanzarse como dúo independiente, sin descuidar su vida profesional ni sus proyectos musicales.

“Estuvimos como un año promocionando el disco, dentro de nuestras posibilidades, porque pues tenemos otras actividades y no podemos dedicarnos de lleno a este proyecto, tuvimos una etapa en la que promocionamos este disco, sin dejar el proceso creativo, para poder grabar nuestro segundo disco”, dijo Fernando.

Pasos firmes por un sueño

Pero fue a partir de ahí que comenzaron a ver los retos a los que se enfrentan los músicos independientes, pues al ser únicamente dos, empezaron a invitar a músicos de alto potencial a cantar y tocar con ellos. Sin embargo, para ellos el mayor reto es ser constantes en su proyecto.

Tanto Fernando como Erwin, se han hecho cargo de todos los gastos de producción, y honorarios de los músicos cuando se han presentado en teatros y festivales de Sinaloa además de que son conscientes de que ser un músico independiente, debe tratarse de toda una estrategia, para en su momento poder llegar a tener los resultados esperados.

“No damos muchos pasos porque los pasos que damos los damos firmes, somos muy profesionales, en el video, en el disco, nos ayudamos de gente muy profesional, la constancia es el reto de nosotros y que somos autosustentables", mencionó Fernando.

Sin embargo, el reto más grande de Born Global, es el hecho de ser de provincia, pues aún cuando están las redes sociales y es más sencillo grabar y dar a conocer música, el estar lejos de la capital del país, hace que su música no tenga los oyentes necesarios para poder ser tomados en cuenta para tocar en grandes festivales.

Ante toda adversidad

Born Global poco a poco ha estado sonando en distintos países de América latina y Europa, pues los ritmos musicales y las combinaciones que hacen tanto con el jazz, la bossa nova y el folk son todo un deleite musical para los amantes de dichos géneros.

Además de ser parte de Born Global, ambos músicos tienen una vida ocupada y puestos de trabajo por cubrir por lo que han hecho toda una estrategia para seguir con el proyecto, poniéndose metas a mediano y largo plazo, para no caer en la frustración.

“Claro que queremos conquistar el mundo, pero queremos que nuestras metas se vayan concretando poco a poco y consolidarnos en unos años”.

Gracias a su talento el dueto ya se ha presentado en los teatros y eventos más importantes de algunas ciudades del estado y se encuentra trabajando en su segundo disco mismo que al igual que su primer álbum estará disponible en las plataformas musicales y redes sociales de la banda.













