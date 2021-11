Un merengue para bailar apretado

La cantautora mexicana Marissa Mur se inspira en uno de los géneros musicales más importantes de República Dominicana para presentar su nuevo lanzamiento; “Dulce pa 'mi”.

Este nuevo tema es un merengue hecho para bailar, al son de la güira, la tambora, en donde Marissa Mur y Gabriel Pagan fusionan sus voces para dar vida a esta movida canción.

“Esta canción fue muy particular, porque se cocinó a fuego lento debido a que cuando estaba en la producción le dije a mi productor este tema tiene que tener una colaboración, quiero a alguien dominicano con esas raíces del merengue, que realmente domine ese género y que esa persona me meta al mundo del merengue y de esa cultura y por azares de la vida alguien me recomendó a Gabriel Pagan, escuche su música y me gustó muchísimo y así como inicio todo hasta entablamos una bonita amistad”, comentó Marissa en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Su letra habla de un coqueteo directo y sin filtro con esa persona que te envuelve desde el primer momento en el que cruzas miradas, “cuenta la historia de dos personas que se encuentran en distintas ocasiones en distintos momentos y hay una tensión, una química y solo se ven a través de las miradas”, señaló.

EL VIDEO

“Dulce pa'mi”, viene acompañado de su video el cual se grabó en la Ciudad de México, y el cual cuenta la historia de un deseo intenso entre dos personas que se conocen en un hotel, “los actores realmente hicieron esa química y pudieron transmitir el mensaje de la canción de esa química de esas ganas de sentir a esa persona”, detalló la cantante.

Durante la plática Marissa compartió que ella desea con su música son momentos de alegría, “que la gente baile, que cuando escuchen mi música se pongan de buenas que la pasen bien, que olviden de sus problemas y que se puedan transportar a un estado bonito”.

LO PRÓXIMO

La cantautora dijo que ahorita se encuentra terminando sus ultimas canciones de lo que va a ser su tercer disco que saldrá el próximo año y en que se podrá escuchar una fusión de pop con ritmos caribeños y bailables como: merengue, bachata, cha - cha - chá, calypso, etc, así como también se encuentra preparando las ideas de los próximos “se viene más música, tengo mucha música y muchas cosas más por mostrarles”, concluyó.

Además, adelantó que ya están planeando la gira para este próximo 2022, la cual será por alrededor de la república y algunos lugares de Latinoamérica, España, Estados Unidos.

Marissa Mur y Gabriel Pagan, traen “Dulce pa´mi”. Foto: Cortesía | Marissa Mur

DETALLES DE MARISSA MUR

Luego del éxito de “Darlo todo”, Marissa presentó su segundo disco de estudio “amores”, el cual cuenta con dos colaboraciones: la primera, con el cantautor dominicano Alex Ferreira, y la segunda, con el cantante venezolano Luis Jiménez, vocalista de “Los Mesoneros”.

















