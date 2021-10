Abel, el autodidacta de las rayas

Culiacán, Sin.- Desde que era niño, Abel, estuvo cerca del arte, pues miembros desde niño, convivió con familiares que hacían pinturas, sin imaginar que ese solo sería el inició de su camino como futuro artista y tatuador.

“Todo empezó por medio de mi familia porque por parte de hermanos de mi abuelo, pintan obras al óleo y por parte de mi mamá, hacía muchos dibujos y también pinturas y me llamaban mucho la atención las obras que hacía”, declaró Abel

Con tan solo 26 años y originario de Culiacán, Sinaloa, Abel comenzó desde pequeño a plasmar su arte no solo en dibujos para pasar el rato, sino que desde la primaria, él hacía pequeñas figuras con plastilina que eran cotizadas entre sus compañeros, lo que lo llevó años después a ser egresado de la Licenciatura en Artes Plásticas, especializado en escultura.

Aun cuando él, ha tenido ardua preparación en pintura y se ha dedicado a esculpir, el mundo del arte, ha llevado a Abel a ser un tatuador autodidacta, que por fortuna ha contado con el apoyo de la gente para tomar la piel de las personas como lienzo.





Foto: Cortesía | Abel

Aprendiendo solo

“Desde la secundaria me llamaba mucho la atención el tatuaje y de hecho yo terminaba rayando a todos mis compañeros, todos hacían fila para que yo les hiciera algún diseño”, recordó.

Pero fue a partir de que entró en la universidad que este artista comenzó a quitarse esa espinita de querer hacer tatuajes, conociendo a varios estudiantes en la escuela de artes plásticas que se dedican a tatuar, entre esos compañeros de escuela él conoció a Héctor Cash, con quien comenzó a presenciar cómo es la anatomía de un tatuaje.

“En la escuela conocí a muchos alumnos que terminaban siendo tatuadores, de hecho ahí vi al Héctor Cash uno de los más conocidos que cerca de la escuela tenía su estudio y yo ahí me echaba la vuelta para ver como tatuaba y poco a poco conseguí material y ahí fui practicando solo, me le iba pegando a uno que otro tatuador y los visitaba en los estudios para ver como tatuaban, pero nadie me enseñaba, yo nada más veía como los hacían y pues ahí fui practicando a prueba y error”, dijo.

Ya que conseguir piel sintética en esos días, Abel comenzó a tatuar en naranjas y plátanos, pero fue en la universidad que él comenzó a practicar en personas comenzando aplicar sus conocimientos autodidactas sobre el arte del tatuaje y la anatomía del cuerpo.

Foto: Cortesía | Abel

“Afortunadamente en la escuela había mucha gente que estaba tatuada que me decían, aquí está tu piel y eso me ayudó mucho, porque por esa confianza fui practicando más, añadiendo más colores. Aprendí a diseñar porque no es tatuar por tatuar, debes aprender a diseñar, la anatomía del cuerpo, la reacción de la piel, los tipos de piel, tipos de tinta, cuanto debe atravesar la aguja la piel pues poco a poco, aprendí solo”





La pasión de Abel por los tatuajes es tal, que trata de adaptarse al gusto de quienes lo buscan, haciendo desde tatuaje tradicional, realistas, minimalistas, hasta jugar con la técnica tradicional japonesa. De hecho, en su aprendizaje, este artista decidió tatuarse a sí mismo, para conocer la escala del dolor, y tener una noción de cómo hacer que la piel de quien él esté tatuando no se vea lastimada.

Otros datos

Antes de estudiar artes plásticas, él tenía interés por la veterinaria. Sin embargo, fue el arte lo que le llamó la atención aun siendo una de las profesiones más estigmatizadas, pero Abel la tomó con buen ánimo y ante todo se aferró a la carrera, gracias al ejemplo de otro artista de la ciudad.

Foto: Cortesía | Abel

“Un artista de aquí, compró un terreno donde la gente llegaba y tiraba la basura y él ahí hizo su casa y está muy padre ese lugar y dije, uno puede tomar algo feo y crear algo interesante y de hecho es fue algo clave para que decidiera dedicarme a esto y pues aunque muchos compañeros se salían y me entraban muchas dudas, preferí aferrarme a la carrera y seguir adelante”, mencionó.

Actualmente este artista se dedica hacer grandes obras de arte tanto en lienzo, como en piel y ropa, participa en algunos bazares de Culiacán con sus diseños y esculturas y hasta el momento ha demostrado que si se puede vivir del arte.

"Aprendí a diseñar porque no es tatuar por tatuar, debes aprender a diseñar, la anatomía del cuerpo, la reacción de la piel", Abel.





PARA SABER

El tatuaje nace en diversas culturas como un ritual, pero también en otras solía ser una marca negativa. Hoy en día es un asunto de estética entre las personas.









