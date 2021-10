El Fella, el Hip Hop con las estrellas

Culiacán, Sin.- La música es la combinación perfecta entre el sonido y el silencio, pero para artistas como El Fella, el cuarto arte va mucho más allá del significado original de la palabra, pues ésta lo ha acompañado desde su niñez.

“Se podría decir que la música es mi vida”, expresó El Fella

Oriundo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y residente de Mazatlán, Carlos Fernando Salais, mejor conocido como El Fella, es un cantante de Hip Hop de 22 años de edad, que se ha dedicado a ser uno solo con la música, plasmando su vida y sus vivencias en cada una de sus canciones.

Aunque comenzó a tener acercamiento con la música desde la infancia, fue en su adolescencia cuando la cosa tomó seriedad y el Hip Hop entró en su vida.

“Empecé a los 13 años de edad, en esto del Hip-Hop, pero en la música ponle que empecé desde los seis años”, dijo.

Desde el inicio

El Fella, comenzó a formar un vínculo con la música, cuando apenas tenía 6 años de edad, pues creció en una familia donde su papá y un tío eran músicos; ellos fueron un ejemplo para él.

“Sabes que más bien fue porque me gustaba mucho desde chiquito, o sea claro que había influencia por parte de mi familia, pero también siempre ha sido mi pasión”, manifestó.

Foto: Cortesía | El Fella

Sin embargo, fue en el 2006 cuando su gusto por el hip hop, lo llevó a tener su propio repertorio de artistas favoritos tanto estadounidenses como mexicanos, quienes lo inspiraron para comenzar a trabajar y a los 13 años, comenzó a componer sus primeros temas.

”Mis mayores influencias en el rap siempre han sido, de Estados Unido son 2pac, The Notorious B.I.G, N.W.A, Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. Pero de aquí en México siempre será por el Cartel de Santa”, dijo Fella.

Hip Hop desde adentro

Fella encontró en el Hip Hop el desahogo que necesitaba, pues cada una de sus canciones, son compuestas por él, y en cada una plasma las experiencias y vivencias que ha enfrentado a lo largo de su vida y así usar la música como medio de expresión.

“Siempre, siempre escribo de lo que me pasa, mi vida es mi inspiración y el hip hop es una forma de representarme a mí mismo, representar lo que vivo”, declaró.

Foto: Cortesía | El Fella

Además, le ha traído grandes sorpresas, pues ha compartido escenarios con grandes estrellas nacionales que forman parte tanto de la escena nacional como internacional.

“He llegado a compartir escenario con Dharius, ex integrante de Cártel de Santa) también grabé mi nuevo E.P. con Aivan Beatz, uno de los productores más reconocidos del género urbano aquí en México ex Gooti Records”, mencionó.

Hacia la cima

Aun cuando Fernando, apenas tiene 22 años de edad, su carrera se ha convertido en algo que ya es parte de su modus vivendi, su carrera le ha sonreído y poco a poco está subiendo la cima del éxito musical

“Me he dado cuenta de que voy por buen camino y a buen paso, con muchos ánimos para salir adelante”, puntualizó Fernando.

“La verdad que nunca pensé que fuera a suceder tan rápido, con lo de Dharius fue porque gané un concurso de rap y tuve la oportunidad de abrirle y con Aivan Beatz la verdad que fue una muy buena experiencia, pero jamás me pasó por la cabeza estar con ellos”, declaró.

Foto: Cortesía | El Fella

Aunque la pandemia ocasionada por el Covid-19 pauso sus planes de seguir trabajando por más de un año Fella, trato de grabar su primer álbum, el cual no fue logrado, por la contingencia.

Sin embargo, el joven trató de no detenerse y el pasado mes de julio, grabó su primer EP, titulado bajo el nombre de "En Mi Otra Vida Fui Tony Montana", el cual fue producido por Aivan On The Beatz, el productor musical destacado por trabajar con artistas de la talla de Adán Cruz, Robot, Natanael Cano, Richard Ahumada, Dan Sánchez, Yoga Fire, Kid Sun y Simpson Ahuevo.

“El primer disco que hice lo hice con beats de internet y no se hizo por la pandemia y no se terminó de grabar, y mi primer disco apenas va a salir, vamos a soltar el segundo tema, pero las cosas pasan por algo, por que el primer disco lo grabe en julio, pero lo grabe con Aivan On The Beatz y pues que más pude haber pedido”, recalcó.

BLOQUEADO

Su canal de Youtube de este proyecto fue hackeado, pero con todo el ánimo, Fella dice que comenzará de cero en dicha plataforma.





