Sin respuestas, desplazados del sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Gutiérrez, señaló que desde el pasado 21 de noviembre, cuando los desplazados de la sierra del sur de Sinaloa levantaron el plantón que realizaron a la orilla de la en playa, frente al complejo turístico propiedad del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, con la promesa de firmar un convenio de intención de compra-venta de terrenos, no han tenido una respuesta positiva.

Aseguró que las reuniones que han sostenido posteriormente con autoridades estatales han avanzado satisfactoriamente, sin embargo, los terrenos no se han vuelto una realidad para las familias desplazadas de Villa Unión y Concordia.

En síntesis, todas las reuniones han ido bien, pero no han respondido positivamente, ha sido puro cuento y ‘atole con el dedo’ y no lo vamos a permitir.

Ante la falta de respuesta, y de seguir en pura "palabrería", si para antes del 20 de diciembre no hay una resolución, advierten que realizarán una marcha y un posible plantón a las afueras del complejo turístico del gobernador del estado, con todo lo que eso implique.

"Nosotros quedamos, el día que nos levantamos del plantón, que si para antes del día 20 de diciembre no hay respuesta positiva, si el plantón está, no en la playa, en el Malecón, un evento de marchas frente al hotel con todo lo que eso implique, nos han dado la atención debida con las reuniones, pero no hay respuesta, y si no hay respuesta, que no se quejen", advirtió.

Esto es con el gobernador, agregó, pues es él quien manda en este estado.

El pasado sábado 5 de diciembre llevaron una carta-solicitud al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su visita por la planta potabilizadora Miravalles, y a través de su personal, aseguró, les rectificó que quien tiene los recursos necesarios para atender a los desplazados es el gobierno del estado.

"No es ninguna aberración contra el gobernador, es derecho y necesidad. No quisiéramos ir al encontronazo pero vamos a ir. López Obrador mandó a su asesor, jefe de avanzada, nos recibió la carta, nos hablaron a través de otras personas, ahí nos dijo concretamente: 'sí los vamos a atender, pero primero presiona al gobernador porque él tiene todos los recursos y el encargado de esto es el gobierno del estado'", agregó.

El próximo viernes 11 de diciembre sostendrán una reunión con la Comisión de Hacienda y Vivienda del Congreso del Estado, para ver los posibles recursos que pueden llegar para el sur de Sinaloa en el presupuesto del próximo año.

