Apoyos para desplazados se quedan “estancados”

Mazatlán, Sin.- Miguel Ángel Gutiérrez, coordinador del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), asegura que el delegado de programas sociales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, miente al decir que desde la federación se ha ayudado a los desplazados por la violencia en el sur de Sinaloa.

Dijo que ni siquiera lo conoce personalmente, sólo a través de las noticias, pues nunca se ha acercado a estos grupos vulnerables, los cuales son su responsabilidad.

"Si me dices quién es Jaime Montes Salas, no lo conozco, el señor debería estar atendiendo principalmente a grupos vulnerables como los desplazados, que el Presidente de la República lo puso para que lo atendiera, no lo hace y no lo ha hecho, se ha dedicado a otras cosas menos a su responsabilidad. Miente cuando dice que está llegando apoyo para este tipo de gente", aseguró.

Agregó que Montes Salas nunca se ha reunido con ellos en estos dos años, ni en Concordia, ni en Villa Unión, ni en Mazatlán y que los lineamientos de la 4T no se cumplen como dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, "primero los pobres".





Desplazados del sur de Sinaloa han sido olvidados por las autoridades. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

"No se están cumpliendo los lineamientos de la 4T y del Presidente de la República, que dijo 'primero los pobres', Jaime eso debería de hacer y no lo hace, no lo conocemos, sabemos que ahí está, pero con los grupo vulnerables no lo he visto. Estamos completamente desprotegidos del gobierno federal. La gente de la sierra está bajando por la violencia y las autoridades, bien gracias", agregó.

En el 2018, por efectos de presión, recibieron despensas, cobijas, estufas y abanicos, pero este año se vino la pandemia y no han recibido ningún tipo de apoyo en especie.

Los desplazados que se encuentran en Mazatlán han sido atendidos paulatinamente con los 250 terrenos y la construcción de 50 viviendas, pero aún falta la atención a los desplazados de Concordia y Villa Unión.

El pasado 4 de noviembre, familias de desplazados por la violencia realizaron una marcha en Villa Unión. Foto: Cortesía│Movimiento Amplio Social Sinaloense

PLANTÓN

Gutiérrez comentó que el 17 de diciembre del año pasado se solicitó al Congreso del Estado el apoyo de terrenos para los desplazados de Concordia y Villa Unión sin recibir respuesta alguna hasta la fecha.

Ante esto, el próximo viernes 20 y hasta el domingo 22 de noviembre se "plantarán" a las afueras de uno de los hoteles propiedad del gobernador, por la Zona Dorada y aprovecharán la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sábado 21, para enviar una comitiva. El objetivo principal es obtener esos terrenos para los desplazados de Concordia y Villa Unión.





Nosotros solicitamos ese apoyo El 17 de diciembre del año pasado, quedan pendientes los desplazados de Concordia y Villa Unión Miguel Ángel Gutiérrez





Foto:Cortesía│ MASS

En el plantón, que será pacífico, participarán alrededor de 150 personas iniciará a las 9:00 de la mañana, continuará todo el sábado y el domingo, en asamblea general, se determinará si se levanta o continúan ahí.

AFECTADOS

El 28 de julio del 2017 la mayoría de las personas que salieron huyendo por miedo a la violencia que se vive en sus lugares de origen, se instalaron en Villa Unión, Concordia y Mazatlán; ya son alrededor de mil 600 familias en el sur de Sinaloa.

Foto: Martín Durán | El Sol de Sinaloa













