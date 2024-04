Queseros del sur de Sinaloa sacrifican ganancias para no aumentar precios

Mazatlán, Sin.- "Ante el incremento de 50 centavos al litro de leche, los queseros del sur de Sinaloa operan con menor margen de ganancias", señaló Salvador Osuna Osuna.

El presidente de la Unión de Queseros del Sur de Sinaloa indicó que a pesar de que adquieren el litro de leche más caro, por el momento no han aumentado los precios de sus productos.

Manifestó que actualmente el kilo de queso se vende a 90 pesos, por lo que no descartan un aumento de precio en los próximos días.

“No se ha subido el kilo de queso todavía, no nos hemos puesto de acuerdo para hacer un aumento. Posiblemente, para más adelante, por eso no se ha subido el queso, porque está piojo las ventas, nosotros estamos absorbiendo el aumento de la leche, pues sacrifica uno”, dijo.

Bajas ventas

Osuna Osuna mencionó que las ventas han bajado, pues estas se mantienen en un 70 por ciento, y advirtió que conforme incrementen las temperaturas, y haya menor rendimiento de la leche, eso generará que ellos tengan que apostarle por actualizar el precio.

Señaló que ellos son pequeños negocios familiares, por ello logran mantenerse y cubrir la demanda en abarrotes, pero hace necesario más adelante ir por un nuevo precio frente al consumidor.

El presidente de la Unión de Queseros del Sur de Sinaloa, explicó que son 60 mil litros de leche diarios los que se destinan a la elaboración de 12 mil kilos de queso en la región sur de Sinaloa.