Acusan de fraude a empresa que reclutaba enfermeras

Mazatlán, Sin.- Tras un año de tocar puertas e interponer demandas por el orden laboral en contra de la empresa Central Civil de Enfermeras que la contrató para ofrecer sus servicios especializados en cuidados en el extranjero, Berenice "N" interpuso demanda ante el Immujer por los delitos de trata de personas, violencia de género y explotación laboral, ya que ella al igual que otras 10 mujeres cuando menos fueron timadas, al ser contratadas y enviadas algunas a Nueva York, otras a San Diego, Los Ángeles y la Ciudad de México, con la promesa de ganar entre 15 mil y 18 mil pesos mensuales.

Por sus servicios profesionales de enfermería, los clientes pagaron hasta 36 mil pesos mensuales, pero a ellas no les llegó el pago, en el caso de Berenice solo recibió 9 mil pesos adelantados, en tres entregas, de 15 mil a 18 mil pesos que le ofrecieron por mes.

Una de las enfermeras que fue enviada por 9 meses a San Diego no recibió ningún pago.

“Como yo hay otras muchachas, a ellas las mandaron a San Diego, a Los Ángeles, a la Ciudad de México, e igual, les deben los 45 mil, la empresa agarró 100 mil por cada una; una se fue 9 meses a San Diego, y es hora que no le pagan los 9 meses, nadie nos hacía caso, hay mucha demanda laboral, pero no les pueden hacer nada porque no tienen forma de cobrarse el dinero porque no tienen bienes”, expresó Berenice.

Comentó que fue contratada para viajar a Nueva York, la clienta le pagó el vuelo y los viáticos, pero desde el primer día sufrió explotación laboral, ya que trabajaba 13 horas en servicio y 24 de enfermera. La empresa recibió 108 mil pesos por este servicio, pero a ella solo le entregaron 9 mil adelantados, el resto quedó solo enpromesa.

“Estuve 90 días, sufrí explotación laboral, esclavitud, ellas nunca hicieron nada por mí, yo tenía que comer parada, trabajaba más de 13 horas en servicio y 24 de enfermera y ellos jamás me resolvieron nada, por el contrario, me dijeron vienes aquí a Mazatlán, firmas la nómina y mañana te depositamos y jamás me depositaron, ni me dieron contrato y me hicieron firmar un pagaré por 18 mil pesos para que ya no me fuera con la clienta después”, apuntó.

Central Civil de Enfermeras Especializadas en Cuidados Particulares es una empresa que se promueve a través de Facebook, con 15 años de servicio como reclutadora de personal de salud para trabajos fuera de la entidad, que ofrece buenos salarios y bonos especiales para quienes cuentan con pasaporte y visa.

A la fecha, cuando menos se han presentado 10 demandas laborales en contra de esta empresa.

Ayer, se presentó la primera demanda ante IMMujer, por los delitos de trata de personas, violencia de género y explotación laboral, con número de oficio IMMujer-0830, se espera que en los próximos días se sumen más mujeres víctimas de la empresa Central Civil de Enfermeras.

En la CEDH les dijeron que tenían que presentar demanda civil por daños y prejuicios en contra de las personas que las contrataron, y en lo penal por fraude y enriquecimiento, ya que la trata de personas es un delito derogado por decreto No. 220, del 14 de junio de 2011, y publicado en el Periódico Oficial No. 083 del 13 de julio de 2011.

Berenice señala que el expediente lo inició el 22 de enero de 2019 en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en lo laboral, y en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por fraude, sin embargo, la demanda no ha prosperado.

Lo único que pido es que me paguen los 45 mil pesos que me deben y cierren la agencia de contratación para que no sigan timando a más jovencitas.

