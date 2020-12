Sostiene ‘El Químico’ que él será el candidato a la Gubernatura de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Ya soy precandidato y seré el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, afirmó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Confía en que su trabajo será un factor para ser el candidato ganador en la encuesta de Morena en el estado. Añadió que a nivel nacional es de los mejores presidentes municipales de Morena.

"La verdad es que hoy se dio a conocer algo que viene a fortalecer que sea el candidato, soy el mejor Alcalde de Morena en todo el país y el quinto a nivel nacional, lo que no me sorprende, la verdad, es que hemos hecho un excelente trabajo, está mal que yo lo diga", expresó.

Benítez Torres comentó que a pesar de que ya recibieron la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, sus aspiraciones políticas no se ven afectadas.

Respecto al llamado que hizo el TEESIN de que se disculpe con la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez en la próxima sesión de Cabildo, que será el 10 de diciembre, dijo que no le cuesta nada disculparse.





No hay ningún problema eso de violencia de género es un mito el que me han hecho, jamás la he ofendido ni faltado el respeto, a mí eso no me afecta en nada, llueva, truene o relampaguee yo voy hacer el candidato Luis Guillermo Benítez Torres





Benítez Torres aseguró que Rafael Padilla Díaz ya no está ejerciendo como titular del Órgano Interno de Control, pues hubo una resolución.





















