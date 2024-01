Por imposición y dedazo está la lista del Consejo Estatal de Morena; acusan

Mazatlán, Sin. -Como una imposición y dedazo, así consideran varios morenistas mazatlecos se conformó la lista de candidatos y candidatas que aprobó El Consejo Estatal de Morena para alcaldías y diputaciones.

Este día protestaron públicamente mostrando total rechazo a la famosa lista en la que aparecen nombres como el de Enrique Inzunza Cazares, a quien consideraron un hombre misógino y además ha sido señalado de acoso.

En la plazuela República se dejaron ver Martín Guerrero y Mario Astorga, miembros del Consejo Ecología de Mazatlán, también la activista social Sandra Jaime y Luis Antonio Aguilar Colado, entre otros.

Solo van por la posición

Precisamente Aguilar Colado, que se registró como aspirante a la alcaldía de Mazatlán, consideró que quienes aparecen a esa lista solo van por la posición y no para servir al pueblo.

Pese a la inconformidad, reconocen que es poco probable que haya cambios. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Esa lista trae pura gente que va por posiciones, que no garantiza nada como los que están ahorita en el congreso, tampoco nis han cumplido nada, no garantizaron nada y no han cumplido con nada los que se están postulando ahorita son gente que definitivamente no tiene nada que hacer, concretamente en el caso de las diputaciones, ya no digamos en las presidencias municipales", dijo.

"Recientemente, el presidente de la República en su mañanera decía "no a la reelección", en dos o tres ocasiones lo repitió y resulta ser que aquí les vale como que no respetan los lineamientos" agregó.

Los ahí inconformes dijeron ser de los fundadores de la 4T, los que le dieron forma al color a Morena, incluso cuando nadie creía en ellos ni querían jugársela por ese partido.

"Ellos están llegando a lo hecho, pero además sin principios y sin convicciones, ellos van por la posición, no porque quieren realmente servir a Sinaloa y obvio al gobernador le conviene tener un aparato de diputados que sean afines a él, pues para seguir con sus acciones como las ha llevado hasta ahora", agregó.

De estrella Palacios, virtual candidata a la alcaldía de este municipio, señaló que no tiene trayectoria, ni trabajo, ni se le reconocen acciones administrativas, ni de gobierno, su único acierto es ser ahijada del gobernador Rubén Rocha Moya.

Añadió que aunque son pocos los que se han pronunciado públicamente, sí hay mucha inconformidad al interior del partido, lo que podría generar menos votos a Morena, al reconocer que es poco probable que haya cambios en la lista por el Consejo Nacional del partido, pues ya con el "visto bueno" del mandatario estatal.