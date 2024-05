Rocha Moya afirma que no puede intervenir en proceso contra lider agricultor

Culiacán, Sin. -El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que no puede intervenir en el proceso judicial de orden federal sostenidos contra Baltazar Valdez, presidente de la Campesinos Unidos de Sinaloa.

Valdez fue arrestado el 15 de mayo en el estado de Chihuahua; al día siguiente compareció ante un juez federal, los representantes de la Fiscalía General de la República señalaron al líder agricultor de sabotaje y contra el consumo y la riqueza nacional, por la toma de las instalaciones de Pemex en Topolobampo, realizadas en 2023.

Esos asuntos están siendo abordados por organismos autónomos, la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte, afirmó el mandatario estatal.

Recordó los comentarios vertidos por los representantes de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, quienes solicitaron al gobernador intervenir para que no haya cargos contra Baltazar Valdez porque consideran que las protestas realizadas fueron por una causa justa.

“¿Por qué me piden que intervenga en los procesos judiciales? Al contrario, deberían pedir que ya no me meta. El ejecutivo no tiene tareas de investigación judicial, son tareas autónomas, diferentes”, dijo.

Recordó las negociaciones hechas el año pasado, en donde estuvo presente el exsecretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández; explicó que en ese momento se comprometió a gestionar para que no haya represalias contra los agricultores por sus protestas.

“Incluso yo lo dije, no quiero a ningún luchador en la cárcel. Yo he intervenido, pero antes, en lo que no puedo es intervenir y que yo me meta. Podemos tener buena relación, pero no intervenir”, añadió.

Cabe recordar que las movilizaciones de los agricultores son en torno a la exigencia para que haya un mayor precio de garantía para el maíz y otras demandas para los productores agrícolas.

Sostuvo que el 99% de agricultores están conformes con el programa implementado por el gobierno.