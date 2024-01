No tengo por qué disculparme con Cuen por mi discurso: Luque Rojas

Culiacán, Sin.- El diputado José Manuel Luque Rojas de Morena afirmó que no le debe ninguna disculpa a Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido sinaloense, por sus deseos de muerte expresados en tribuna.

El martes, durante una participación en tribuna, el diputado morenista dijo que esperaba la muerte de Héctor Melesio Cuen y del Partido Sinaloense una vez concluidas las elecciones de 2024.

Hoy, el legislador dio una rueda de prensa donde precisó que en ningún momento de su discurso, deseó el fallecimiento del dirigente del Partido Sinaloense.

Desde ayer, los medios de comunicación locales abordaron lo expresado por el legislador. Luque Rojas consideró que estructuró erróneamente la oración y que se refería a que esperaba el deceso del partido liderado por Cuen.

"Yo creo que él no lo interpreta como una amenaza de muerte, le conviene decirlo, y también a sus fieles, pero si él entendiera que es una amenaza de muerte, le digo que no es así. Si él se sintió ofendido por esa parte, pues sí cabría la disculpa; lo haría, pero francamente vuelvo a lo mismo y por eso estoy aclarando: de ninguna manera tendría que disculparme con él, no lo he amenazado", comentó.

Improvisado

Sobre esto, se le cuestionó al legislador respecto a su participación en tribuna, específicamente se le preguntó si el discurso fue escrito por sus asesores o por él mismo.

El diputado indicó que nunca escribe sus discursos y que sus participaciones siempre son improvisadas.

Los reclamos

Luque Rojas relató que luego de su intervención, una diputada del PAS lo abordó y le dijo que no debe desearle la muerte a nadie. Relató que en ese momento no se percató del malentendido que generó con sus palabras.

Añadió que recibió una carta de una simpatizante de Cuen Ojeda, donde se le exponía la historia del PAS y se destacaba que el partido es un ejemplo de democracia.