El negocio de limpiar pajaritos en Mazatlán cobra auge esta temporada entre pescadores

Mazatlán, Sin.- En el pintoresco embarcadero de la Isla de la Piedra, los pescadores locales han encontrado una lucrativa oportunidad en la limpieza de pajaritos, una especie de pez muy popular entre los turistas.

Este servicio, que varía entre 30 y 50 pesos por kilo, depende de la cantidad de pescado que los clientes traen para limpiar.

También puedes leer: Empieza la temporada de capturas del pez pajarito en Mazatlán

"El precio de la limpia varía, es entre 30 y 50 pesos, cobramos por lo que sabemos hacer, yo me barro con un tostón por kilo, porque se me hace bien, mucha gente los trae para que los limpiemos, ya sea porque no los gusta o no saben, pero para eso estamos nosotros", comentó Guadalupe Caravantes, pescador del Embarcadero de la Isla de la Piedra.

Los pescadores comentan que el precio del servicio depende de la cantidad de pajaritos que se traigan para limpiar.

"Es un trabajo que hacemos con mucho cuidado. Les quitamos las vísceras y las cabezas, que no son comestibles, y entregamos los peces listos para cocinar, ahí si es una buena cantidad de pajaritos, pues les hacemos descuentos", explican los trabajadores del muelle.

El servicio es particularmente solicitado por turistas y personas con poca experiencia en la preparación de esta especie. Los pescadores aseguran que este negocio no solo les genera ingresos adicionales, sino que también ayuda a los visitantes a disfrutar de su compra sin preocuparse por la tediosa tarea de limpiar el pescado.

"Para muchos turistas, la limpieza de los pajaritos es un proceso desconocido y complicado, así que ofrecemos este servicio para que puedan disfrutar de su tiempo en la Isla sin preocupaciones", añade uno de los pescadores.

De igual manera, los locatarios que buscan vender el producto, le pagan a personas para que limpien el pajarito.