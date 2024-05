Tortilleros enfrentan desafíos ante aumento del salario mínimo y precios de insumos

Mazatlán, Sin. -Los tortilleros locales se encuentran en una encrucijada debido al incremento del salario mínimo y los altos precios de insumos, particularmente de la harina.

Martín Félix Helenes, líder tortillero de la zona sur de Sinaloa, señaló que desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo en México ha experimentado un significativo aumento, pasando de 72 a 249 pesos diarios para los trabajadores del sector.

También puedes leer: Por llegada de Pajaritos, changueras de la Juárez aumentan sus ventas hasta en un 20 por ciento

"Todo eso ahorita, ahorita la administración de López Obrador, cuando entró López Obrador, nosotros teníamos un promedio del salario mínimo de 72 pesos, ahorita está en 249 pesos, entonces el seguro se nos elevó mucho. Entonces eso es lo que nos está golpeando, y por nosotros vemos que esos negocios no tienen gente asegurada, no están registrando en qué hacienda, por lo pronto esa gente no hace ningún tipo de ese tipo de pagos", dijo Helenes.

El costo de la harina, en especial el de la empresa Maseca, es otro factor que está impactando directamente en la rentabilidad de los negocios de tortillas.

"Pues aquí la que tiene más, más alto el nivel de los precios es Maseca, ellos son los que tienen un precio demasiado alto a comparación de las otras harinas, ahorita ya le estamos consumiendo mucho producto a las otras harineras. Lo que pasa es que muchas personas no saben hacer ese tipo de harina de las que están aquí locales por hacer tostadas blancas, Minsa que está en Mochis o hariMasa que está en Culiacán", añadió.

Ante esta situación, algunos tortilleros han buscado alternativas locales para abastecerse de harina, pero se enfrentan a dificultades para competir con los precios de Maseca y las condiciones comerciales impuestas por esta empresa.

"Entonces si es algo de afectación, siempre el problema que hay ahorita, pues sí, si es algo que nos afecta", agregó el líder tortillero de la zona Sur de Sinaloa.

Competencia desleal

Si bien la competencia desleal de establecimientos no regulados es una preocupación constante, en este momento los tortilleros destacan que el principal desafío radica en encontrar un equilibrio financiero frente al aumento del salario mínimo y los costos de insumos.

"Entonces esta es una de las gestiones ante el alcalde para que regule esos establecimientos, ellos le ponen mucho, muchas promociones en el tipo de la compra de harina, te ponen descuentos, que muchas veces no puedes cubrir los descuentos, eso porque, porque tienen, te piden que aumentes el volumen de venta, que sea 100 por ciento de una sola empresa, que pagues en el banco, que pagues anticipado, todo eso."