Preocupa ausencia de pajaritos en el embarcadero de la Isla de la Piedra

Mazatlán, Sin. -En los últimos tres días, el embarcadero de la Isla de la Piedra en Mazatlán ha experimentado una notable ausencia de pajaritos, situación que preocupa a pescadores y locatarios del mercado de mariscos.

Según informes de los lugareños, la mayoría de los pajaritos solían provenir de 'Costita' y eran traídos desde fuera de la región.

"No hemos tenido capturas, miércoles, jueves y viernes no trajimos nada para acá, más allá de los peces comunes, pajaritos no pudimos capturarlos, normalmente los traen de Costita, ya vienen de afuera, aquí no hay", comentó Esteban Díaz, pescador local.

Los pescadores, afectados por esta situación, afirman que este período solía ser muy productivo debido a la llegada de esta especie a las costas. Sin embargo, han pasado tres días sin poder realizar capturas, lo que representa un golpe duro para su sustento.

"Me acuerdo de que a inicios de la semana traíamos de 100 a 150 kilos en las pangas, de puro pajarito, pero ahorita ya no hay nada, trajimos 7 kilos un día y mejor los vendimos nosotros al precio de las pescaderías, en estas épocas en otros años había de a montones", añadió.

Además, mencionan que aún no han podido recuperarse de los gastos en diésel.

"Invertimos más en ir a buscar, lo del diésel sale caro y no nos lo compensa nadie", concluyó el pescador.

Para saber

El costo de pajarito en el Embarcadero de la Isla de la Piedra es de 45 pesos sucio, mientras que ya limpio oscila entre los 80 y 90 pesos.

El kilo de pajaritos ya limpio viene siendo entre 700 y 750 gramos.

"Ya muy limpio viene pesando en total unos 700 o 750 gramos lo que sería un kilo, se maneja de maneras diferentes el pajarito", dijo Ernesto González Camberos, Presidente de la Sociedad Cooperativa del Embarcadero de la Isla de la Piedra.