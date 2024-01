Rosarenses están inconformes con designaciones del Consejo Estatal de Morena

El rosarense Gabriel Arroyo Rentería, aspirante a la presidencia municipal de ese municipio por Morena, se manifiesta inconforme contra el proceso por el cual el Consejo Estatal de este partido aprobó una lista preliminar con nombres de las y los candidatos a alcaldías y diputaciones.

Acusó que este Consejo tomó una decisión que no le competía y que más bien esta acción es un madruguete, ya que la convocatoria emitida por la misma institución no se respetó ni la encuesta, ni los tiempos establecidos.

"La presidenta del partido (Merary Villegas) debió haber pedido licencia para poder aspirar al cargo y otros consejeros que ocupan cargos de dirección interna en el partido y no lo hicieron, fueron juez y parte" Acusó.

Irregularidades

La convocatoria marca que solamente se podían registrar por un cargo y en el caso de Villegas se registró para la presidencia municipal de Culiacán y terminó con un "premio de consolación", en una candidatura a una diputación local, mientras que Graciela Domínguez se registró para ser candidata a diputada del Distrito 5 y fue seleccionada en el Distrito 1.

"Encuesta no hubo, la convocatoria marca que de todos los que nos inscribimos para la aspiración se iban a decantar e iban a quedar solamente cuatro, dos hombres y dos mujeres, y a eso se les iba a aplicar la encuesta entonces no hubo encuesta, no hubo ninguna consideración, hubo violación flagrante de los derechos de todos los que nos anotamos como aspirantes o sus aspirantes a una candidatura eso es lo que nos duele no tanto a quienes dejan", agregó.

En el caso de Rosario se registraron 11 hombres y 2 mujeres, la seleccionada fue la actual presidenta Claudia Valdez; aseguró que no tiene nada contra ella, sino contra el proceso que realizó el Consejo.

"No respetaron los convenios de coalición con el PT y El Verde, a todos les dieron un coscorrón. No pedimos que nos den, no estamos peleando por la candidatura, sino nos tocan no nos toca, pero que se respeten los procedimientos estatutarios, que se aplique la encuesta y que salga el que esté mejor posicionado y a ese le vamos a apoyar sin lugar a dudas, nosotros no tenemos jefes políticos, nosotros tenemos un compromiso con el proyecto de transformación de Andrés Manuel y estos tipos lo están echando a perder", expresó.

Oficio

Arroyo Rentería apuntó que se enviará un documento a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, señalando a los consejeros que aprobaron dicha lista, ya que este órgano no tenía facultades para hacerlo.