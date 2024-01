Rocha Moya da el visto bueno a la lista de candidatos internos de Morena

Culiacán, Sin. -La lista de candidatos internos de Morena, que fue aprobada por el Consejo Estatal del partido la semana pasado, fue avalada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien afirmó que la “lista es la buena”.

Respecto a la forma en que definieron las candidaturas, el gobernador afirmó que el método de selección responde a los días establecidos en los estatutos del partido de Morena, el método de encuesta y el método de consenso.

También puedes leer: Lista de candidatos de Morena no es definitiva, falta la lista del PT

Dijo que en este caso los integrantes del Consejo Estatal votaron a manera de consenso a favor de los resultados de las encuestas que ya se habían realizado para definir candidatos.

“La lista es la lista, es la que salió, es la lista, ahí están los candidatos de Morena. Hubo un consejo que es de 70, asistieron 66 de los cuales la mayoría votó a favor. En Sinaloa se cumplió el consenso y las encuestas” dijo.

En el sentido de quienes han manifestado inconformidad por los resultados de la encuesta, Rocha Moya señaló que quienes no están es porque no trabajaron y no se ganaron la candidatura.

Incluso comentó que algunos quieren continuar en el poder, por más de 9 años, al querer reelegirse una vez más.

Puede haber cambios

En referencia a las negociaciones entre los partidos Morena, PT y Verde a nivel nacional, el gobernador dijo que de darse cambios ya no es responsabilidad de él o de Morena a nivel estatal.

Esto respecto a que, los distritos 01 y 03 federales les corresponden de acuerdo a la coalición al Partido del Trabajo y no a Morena.