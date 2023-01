Piden mejora de servicios en el Infonavit Alarcón de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Inseguridad, falta de mantenimiento al canal pluvial, maleza, fallas en la recolección de basura, entre otros problemas, afectan a los habitantes del Infonavit Alarcón de Mazatlán.

"Algunos vecinos vienen y tiran su basura de manera bien cínica y les dices algo y les da gracia, a veces también los de aquí son parte del problema", señaló Elena Sevilla, vecina del asentamiento.

También te puede interesar: Asaltos y robos atemorizan a vecinos del Infonavit Alarcón

Entre las deficiencias más añejas que se tienen en el fraccionamiento, los habitantes señalaron el canal pluvial ubicado a un costado de la avenida principal.

"El canal ese ya tiene más de un año así, se está cayendo solo, los pedazos de escombro se caen al agua y la basura que dejamos ahí para que la recojan, en veces también se cae, no le han dado mantenimiento desde hace rato ya, parece que no les importa limpiarlo, ya lo reportamos y no se aparecen, son solamente problemas", añadió Elena.

Otro de los problemas es la constante falla que tienen en el servicio de recolección de basura. Los vecinos señalan que en varias ocasiones el camión deja de pasar hasta una semana, incluso deja desechos a las afueras de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, cosa que los padres de familia reprochan por temor a que sus hijos sufren alguna infección.

Los habitantes señalaron el canal pluvial ubicado a un costado de la avenida principal. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Cuando no vienen a recolectar la basura, se queda enfrente de la escuela, le da mala imagen y sobre todo es un riesgo, porque hay varios niños que pueden contagiarse de algo, o que se haga una plaga de ratas o cucarachas y que infecten toda la escuela, aparte los malos olores y la basura que cae en la calle es molesto, esa es otra queja que hay", expresó María Sepúlveda, vecina del lugar.

Parques en el olvido

La maleza en algunos andadores y la falta de atención a los espacios recreativos es otra de las quejas que tienen descontentos a los vecinos de algunas áreas, como en el andador Palomas, en donde un espacio deportivo hecho para pequeños está en el completo olvido.

"Ahí verás a plebes vagas que se la pasan fumando y tomando drogas, muchos ya ni se acercan por eso, esperamos una respuesta de las autoridades y que arreglen el pequeño espacio de futbol que está a un lado, está en el olvido, la gente lo agarró de basurero", dijo Arturo, vecino del andador.