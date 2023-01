Asaltos y robos atemorizan a vecinos del Infonavit Alarcón

Mazatlán, Sin.- Entre los andadores Faisanes, Jabalí y Conejo, en el Infonavit Alarcón, se ha desatado una ola de robos y asaltos, lo que mantiene llenos de temor a los habitantes de la zona.

"Es injusto que uno salga a trabajar y regrese a su casa para descansar, pero no se puede porque un abusivo te quita las cosas, porque eso es lo que pasa, te roban, te asaltan o te amenazan, a ese tipo de personas deben de llevarlos a la cárcel y no dejarlos salir, no le benefician en nada a la sociedad", expresó Ely, vecina del andador Jabalí.

También te puede interesar: Durante 2022, colonias de Mazatlán vivieron la peor deficiencia de servicios públicos

Las personas no pueden salir de sus hogares cuando el sol se mete, ya que en la noche es cuando más asaltos y robos ocurren.

"De las 6:30 de la tarde en adelante es cuando más robos y asaltos hay, la gente no se siente segura, nos da miedo, y más porque son los mismos de aquí los que se sueltan haciendo sus tonterías, pero como no hay evidencias, no se los llevan, nos sentimos muy inseguros aquí, ya no se puede salir con tranquilidad de un tiempo para acá, antes era muy tranquilo", agregó.

Los vecinos afirman que en el asentamiento hace falta vigilancia, además de que son pocas las patrullas que se ven por el lugar.

Los vecinos afirman que tienen temor de salir de sus hogares cuando comienza a oscurecer. Foto: Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"No hay patrullas, ya hemos llamado antes y se acercan, ya que pasó todo y muchas veces ni vienen, necesitamos sentirnos protegidos, es mucho por lo que pasamos aquí, no se me hace justo que a partir de las 6 de la tarde ya no sea seguro salir", dijo Valeria, vecina del andador Faisanes.

Temor a los robos

Una joven del lugar cuenta que mientras su pareja acudió a visitarla y dejó su motocicleta afuera de su casa, los ladrones se la robaron.

"Se robaron la moto de mi novio mientras venía de visita, él aún la estaba pagando, llegó normal, estacionándola y no paso ni una hora cuando la moto ya no estaba ahí, no es justo que los culpables se lleven las cosas y no reciban ningún tipo de castigo, eso sucedió hace como tres semanas durante la Noche Buena", afirmó.