Abandonan parque de la avenida Revolución en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El parque donde se encuentra el monumento al Hombre Universal, ubicado por la avenida Revolución, en la colonia López Mateos de Mazatlán, se encuentra abandonado por las autoridades.

Con basura de todo tipo y las banquetas destruidas, el lugar no ha recibido mantenimiento en varios años.

"Las banquetas están acabadas, destruidas en su totalidad, las raíces de los árboles son los que se las están acabando, es muy feo ver que no hagan nada, le da mal aspecto a la pasada que hay, se le ha dado mantenimiento en maleza, pero no a lo demás", señaló Karina Gutiérrez, vecina del lugar.

Aseguró que el espacio ha sido invadido por varios indigentes, que son los que dejan los desperdicios ahí.

"En muchas ocasiones algunas personas de la calle se han quedado a dormir ahí, se entiende su situación, pero de perdida que no sean cochinos y recojan su cochinero, dejan vasos, envases, platos, sobres de comida, dejan ahí su cochinero, además de que dejan sus cobijas también", añadió.

Nadie acude

Los vecinos señalan que ya han reportado en varias ocasiones esta problemática al Ayuntamiento, pero que nadie ha acudido.

"No vienen los policías cuando los llamamos, tampoco los del Ayuntamiento a reparar las banquetas, ahí se ve en la mañana a las personas que limpian las calles recogiendo esa basura que dejan ahí, y por la tarde está igual, ya lo hemos reportado, pero no vienen, eso es lo malo, no hacen caso de los problemas que existen ahí", añadió Karina.