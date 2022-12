Se parten las banquetas de la calle Ramón Corona en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Caminar por la calle Ramón Corona, a la altura de la Cruz Roja, en el Centro de Mazatlán, es muy peligroso para los peatones, ya que las banquetas están seriamente deterioradas.

“Para los que pasamos diario por aquí es más seguro irte por donde pasan los carros que por la banqueta, aquí te puedes caer y nadie ve nada, porque los vecinos son muy calmados, no salen y cuando salen se topan con esto, la calle tiene dos años así y no se han parado a revisar, mucho menos a reparar, algunos vecinos de aquí ya lo han reportado, pero hasta la fecha nada más ha quedado en eso, me imagino que se necesita mucho trabajo para poder hacer las banquetas o arreglarlas, pero si es muy necesario que ya le den un cambio", dijo José Luis, habitante de la zona.

Según comentan los vecinos del lugar, el problema tiene ya varios meses, ya que no se le ha dado mantenimiento a las banquetas.

"Cada que llueve es la misma en esta calle, se inunda toda y el agua llega hasta a la banqueta, ese es el problema, y si a eso le sumas la falta de mantenimiento que tiene, es normal que en esta calle estas banquetas estén así de mal, todos destruidas, sobre todo por el drenaje que tenemos al lado", añadió José Luis.

Hasta maleza sale

La maleza es otro problema que tienen los vecinos de la calle, pues las banquetas comienzan a ser invadidas por plantas que causan incomodidad para ellos.

"Con las banquetas todas destruidas, salió maleza y sí está peligroso, porque tapan algunos pozos del lugar, o sea si pasamos por ahí y nos caemos, es porque las plantas esas han tapado los pozos, ese es el detalle, esperamos que vengan a darle mantenimiento al lugar, y ojalá que sea pronto, porque aparte de que se ve muy mal la calle, puede pasar algún accidente", agregó José Luis.