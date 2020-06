Piden a empresarios "no abandonar la plaza"

Mazatlán, Sin.- No abandonar la plaza y tener la esperanza de que se resuelvan las cosas en esta pandemia, pidió Enrique de la Madrid Cordero, ex secretario de Turismo federal al sostener una reunión virtual con los socios de COPARMEX Mazatlán.

Al hablar sobre la reactivación turística de Mazatlán, reconoció que en el destino se ha hecho bien la tarea de certificación, pero en el país no hay medición ni seguimiento confiable de los casos de coronavirus.

Manifestó que si bien el gobierno federal no es muy receptivo, está el Congreso de la Unión, del estado, gobernador y ayuntamiento a quien pueden propuestas y planteamientos.

Considero que lo que no se exija ahora puede ser en detrimento del futuro, en Estados Unidos y en Alemania, hay enormes inyecciones de recursos a las aerolíneas, en España y Francia están apoyando a las empresas, mientras en México se ha optado por callar, como si nada pasara.









No hay que abandonar la plaza, yo reconozco que el gobierno federal no es muy receptivo pero no por eso digo no exijo, ahí está el congreso, gobierno del estado, el ayuntamiento donde se puede hacer propuestas y planteamientos. Sin ciertos apoyos federales no van a salir de los problemas de liquidez a insolvencia hay un paso y por eso cierran los negocios Enrique de la Madrid Cordero









De la Madrid Cordero, consideró que los destinos turísticos deben abrir solamente si se demuestra que, en los próximos 15 días, cada persona que padezca Covid-19, contagió a su vez a una persona y no a varias.

Explicó que serían cuatro condiciones; la primera las que traerían una reapertura segura, la segunda, que la capacidad hospitalaria sea de al menos el 60%; que se hagan pruebas, se mida el número de contagios, se rastree y se aísle a quienes tuvieron contacto y que se promuevan protocolos sanitarios.









En México no medimos, si detectamos a los contagiados a tiempo, principalmente a los asintomáticos, si los detectas y generas una plataforma para darle hacia atrás a los contactos que tuvieron, puedes aislar a esas personas y puedes dejar el resto abierto, eso es lo que hizo Corea del Sur, si detectan rápido, separan y aíslan. Si no lo hemos hecho ahorita, estamos a tiempo de hacerlo. Probar, medir, rastrear, aislar Enrique de la Madrid Cordero









La conferencia estuvo dirigida por el presidente de COPARMEX, Jorge García Félix y además de Enrique de la Madrid Cordero también tomaron la palabra los empresarios Carlos Berdegué Sacristán, Leovigildo Carranza, Lance Vient y Valeriano Suárez.

PARA SABER

Mazatlán ha hecho su trabajo en lo que se refiere a la certificación para reactivación turística certificación, en espera de que las autoridades den "luz verde".

























