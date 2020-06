Suman 30 obras de pavimentación y escuelas en el municipio

Mazatlán, Sin. Además de las 60 obras que están por inaugurarse por parte de las direcciones de Servicios Públicos y Obras Públicas, así como de Jumapam, relacionadas con agua potable, drenaje, alumbrado, remodelación de parques, pavimentación y escuelas, el gobierno municipal sacará adelante 30 obras más en pavimentación y escuelas, que contemplan una inversión de 35 millones de pesos; informó el director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiuh Guerra Martínez.

Dijo que en estas últimas 30 obras se ejercerán recursos del FAIS, Predial Rústico, recursos propios, Patronato Impulsor del Deporte y de la CFE.

El funcionario municipal señaló que algunas de estas obras contemplan inversiones de 300 a 400 mil pesos, pero también hay otras de hasta 2 millones de pesos.

Refirió que los ajustes que se realizan por los efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria, no afectará ni la obra pública ni la obra social, ya que están blindadas y protegidas por la Ley, al ser proyectos prioritarios para el desarrollo del municipio.

Actualmente traemos 60 obras para inaugurar en las direcciones de Servicios Públicos, Obras Públicas, Jumapam e Imdem, son obras de agua potable, drenaje, alumbrado, remodelación de parques, pavimentación, escuelas, de todo tipo, pero en esta semana vamos a sacar unas 30 obras más, van muchas escuelas, pavimentaciones y aparte traemos varios convenios, entre ellos un convenio de Jumapam, son como 12 obras más. Guerra Martínez





Guerra Martínez aclaró que antes de cancelar obras, el gobierno municipal realiza recortes en las áreas menos prioritarias como son compras de activos, alimentos, traslados y gasolina, además de que en las paramunicipales hubo un recorte del 10% en su presupuesto mensual.

Podrás cancelar 20 mil conciertos, pero no puedes tocar 1 millón de pesos en obra, porque es lo que está asignado, ni de los gastos sociales, no se pueden cancelar, ahí no se afecta ni la obra pública ni la obra social, esas están blindadas, están protegidas, porque es la que por Ley se tiene que respetar, por ser una parte prioritaria del desarrollo del municipio. Guerra Martínez













