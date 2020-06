Covid-19 supera al Hospital General de Escuinapa

Escuinapa.- El Hospital General de Escuinapa es superado por el Covid-19, aseguró Wilfrido Delgado Pardo, director de la institución, al dar a conocer que el área destinada para esto se encuentra al 100% de su capacidad.

El encargado de esta institución de salud, informó que las 10 camas que están destinadas para pacientes con sospecha de Covid-19, hasta la tarde de este lunes se encontraban ocupadas.

Son 10 camas las que se encuentran en el área de urgencias, que fue el área que se destinó para atender a pacientes con sospecha, ahorita todas están ocupadas, no cabe más nadie, y lo grave es que todos los días estamos atendiendo a más sospechosos. Wilfrido Delgado Pardo

Aclaró que en esta área se hospitaliza solamente a pacientes que presenten insuficiencia respiratoria o algún síntoma que pudiera ser considerado como leve.

Sí un paciente llega a presentar alguna complicación mayor, entonces sí ya lo enviamos a Mazatlán, recordemos que aquí no contamos con el equipo y tampoco el personal necesario para poder brindar una atención más especializada. Wilfrido Delgado Pardo





Por otra parte, destacó que entre 30 y 40% de los pacientes que ocupan las camas, son derechohabientes que cuentan con alguna seguridad social como lo es IMSS o Issste, pero éstos han decidido acudir a esta institución a recibir la atención.





Ellos pueden acudir a recibir la atención a sus clínicas, pero se han negado, porque dicen que los van a enviar a Mazatlán, y pues si vienen aquí, nosotros no podemos negarles la atención, esas camas que ellos ocupan pudieran usarlas personas que no cuentan con seguridad social, pero repito, no podemos negarles la atención a ellos. Wilfrido Delgado Pardo





Aclaró que aunque se le brinda la atención a toda la población que acude con síntomas de Covid-19, el Hospital General de Escuinapa no está contemplado como un “Hospital Covid”.













