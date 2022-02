Paga Grupo Modelo 15 mdp para vender en el Carnaval

Mazatlán, Sin.- Aunque todavía no se confirma si habrá o no Carnaval de Mazatlán del 24 de febrero al 1 de marzo, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte firmó con la empresa Cervecería Modelo de México, S. de R. L. de C. V. un convenio de exclusividad cervecera para la máxima fiesta porteña de este año.

De acuerdo al Contrato de Derecho Preferencial de Distribución, Suministro y Venta de Cerveza durante el Carnaval de Mazatlán de 2022 se estipuló que la empresa cervecera se comprometió a pagar al Instituto de Cultura la cantidad de 15 millones de pesos por la exclusividad, más IVA.

Local Es probable que el carnaval de Mazatlán se cancele: Rocha Moya

La fecha estipulada es del 24 de febrero al 1 de marzo del 2022, que es la misma duración del Carnaval.

La empresa cervecera se compromete a hacer una transferencia bancaria a la cuenta del Instituto de Cultura y/o cheque nominativo, siendo el primer pago lo correspondiente al 70 por ciento de la cantidad el pasado día 7 de febrero y el último pago, el 30 por ciento restante, el próximo 7 de marzo, de acuerdo al monto ya establecido.

Es decir, aun cuando las autoridades no han definido si hará o no Carnaval, la empresa cervecera que mantiene la exclusividad de venta en todos los eventos y en la zona de Olas Altas, ya adelantó por lo menos 10 millones de pesos al Instituto de Cultura.

El contrato estará vigente hasta el 7 de marzo de este año, y fue firmado por el director del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo, el licenciado Luis Alonso Tostado Juárez, por Cervecería Modelo de México y Sahilyn Jhanira López Acosta, como Secretaria Técnica del Instituto de Cultura.









Lee más aquí ⬇

Local Confirman cese de Fernando Mascareño en Recursos Humanos del Ayuntamiento

Local Ayuntamiento no acatará decreto en descuento de agua potable