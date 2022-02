Lo más sensato es posponer el Carnaval de Mazatlán: Cuen Ojeda

De acuerdo al comportamiento de la pandemia del Covid-19 en Sinaloa, donde ya se ha tenido hasta una cuarta ola, lo más sensato es posponer la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán, indicó el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

El funcionario estatal mencionó que no es suficiente la experiencia de las cuatro olas de contagios para determinar la organización del evento carnestolendo, el cual es de talla internacional y al que año con año, asisten miles de turistas.

“Aquí lo más cuerdo es la propuesta del señor gobernador es decir posponer para que no se dañe el ingreso de Mazatlán, no se dañe su economía. Sin embargo, yo debo reconocer en este momento que el número de contagio ha bajado, que la curva llegó a su máximo, se estabilizó y que ha ido a la baja, pero desde mi punto de vista y con la experiencia de la primera, segunda y tercera ola no alcanza para organizar lo que es el carnaval, ese es mi punto de vista hoy“, dijo.

Cuén Ojeda señaló que, la Secretaría a su cargo, ha intentado acelerar el proceso de determinación, sin embargo dijo, será hasta este viernes cuando finalmente se decida.

“Hemos ido prolongando la decisión, se quiere presionar en muchos aspectos, incluyendo desde el punto de vista político porque no deja de ser política económica, no deja ser una política de salud en todos los sentidos, y se está llevando la petición del presidente municipal, todo parece indicar que se ausentó, pero en estos días se están eligiendo las reinas, la reina infantil, yo no sé si sea para presionar nosotros tenemos ya los indicadores y esta decisión se va a tomar a más tardar el día viernes“, añadió.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal ya se encuentra organizando un operativo preventivo, en caso de que la fiesta porteña se lleve a cabo.

