Es probable que el carnaval de Mazatlán se cancele: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El cambio de Sinaloa al color naranja en el semáforo epidemiológico abre posibilidades para que el Carnaval Internacional de Mazatlán se cancele, manifestó el gobernador Rubén Rocha Moya.

En su conferencia de prensa "semanera", el mandatario mencionó que, a petición del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, será hasta el viernes cuando se defina la realización o no de la fiesta carnestolenda.

Local Diputada de MC advierte que posponer el carnaval es prácticamente imposible

“De aquí al viernes por alguna circunstancia muy extra cambian las condiciones, pero si no es así, por lo que me dice el presidente municipal no hay problema de que esperemos entonces yo voy a conceder, esperar no nos afecta mientras esperemos no cambian las condiciones que tenemos allá”, refirió.

Apuntó que todo se determinará con base en el comportamiento de la pandemia, por lo que hay también otras opciones para llevar a cabo el evento.

La primera dijo, es cancelarlo, posponerlo o llevarlo a cabo.

“Esa es una posibilidad, la posibilidad de que se posponga, porque la otra es suspender y la otra es hacerlo, dentro de estas vamos resolviendo, la que se nos está poniendo muy complicada es hacerlo, yo no sé si los empresarios la gente, que espera el carnaval le conviene más suspenderlo que posponerlo a la mejor ahí hay una mediación que nos permita resolver”, indicó.

El gobernador de Sinaloa podría cancelar el carnaval. Foto: Nallely Casillas | El Sol de Mazatlán

Rocha Moya puntualizó que, aún hay tiempo para determinar la realización del evento.









Leer más aquí:

Local Sector turístico está a favor del Carnaval si los contagios disminuyen

Local Reservaciones hoteleras para el Carnaval están al 65%