En Mazatlán no hay permisos para conciertos masivos

Mazatlán, Sin.- A pesar de que hay bardas de promoción de posibles conciertos masivos en la ciudad, la titular de Oficialía Mayor del Ayuntamiento, Nayla Velarde Narváez, rechazó que se les hayan otorgado permisos, porque no están permitidos.

Y sobre la Feria del Carnaval, confirmó que no hay permiso para que se lleve a cabo, además de que los organizadores ni se han acercado.

“Todavía no tenemos los permisos para la Feria del Carnaval debido a que todavía no tenemos fecha del Carnaval, y todavía no tenemos trámites aquí para Feria, y para poder hacer una promoción verdadera deberían de contar con los permisos de los niveles de gobierno pertinentes”, manifestó.

La funcionaria municipal aseguró que todavía no hay permisos para que se lleven a cabo conciertos masivos en la ciudad y que tampoco los han solicitado.

“En ocasiones cometen algunos empresarios el error de mandar el flyer publicitario para ver si les va a pegar el evento o no sé con qué intención lo hagan, pero es una manera incorrecta de hacerlo, debido a que para poder llevar a cabo un evento debes de contar con permisos, si no de plano tu evento no se va a hacer y aquí no tenemos ningún evento, ni papeles todavía para algún evento ni tipo de concierto”, indicó Velarde Narváez.

Sin embargo, consideró que hay conciencia entre los empresarios de no llevar a cabo conciertos masivos; y sobre los medios publicitarios que ya utilizaron, como pintas de bardas, están irregulares.

Y ante la cercanía del Día del Amor y la Amistad, informó que ya se acercaron algunos vendedores a solicitar permiso para ofertar productos, por lo que se está viendo dónde serán ubicados para que no representen una competencia con el comercio organizado.









